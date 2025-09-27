CalendarioSezioni

Tasso di disoccupazione in Australia (Australia Unemployment Rate)

Paese:
Australia
AUD, Dollaro australiano
Sorgente:
Bureau of Statistics australiano (Australian Bureau of Statistics)
Settore
Lavoro
Medio 4.2% 4.2%
4.2%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
4.3%
4.2%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Il tasso di disoccupazione in Australia è una percentuale di lavoratori disoccupati in relazione alla forza lavoro civile totale. Nel calcolo dell'indicatore, la persona che ha cercato attivamente lavoro nelle ultime quattro settimane e non può iniziare a lavorare in questo momento è definita disoccupata. Tale persona è inclusa nel tasso di disoccupazione indipendentemente dal fatto che questa persona riceva sussidi di disoccupazione.

L'indicatore è calcolato in base all'indagine mensile sulla popolazione. L'indagine si basa su un campione di circa 26.000 abitazioni private e copre circa lo 0,32% dei cittadini australiani di età pari o superiore a 15 anni. Il sondaggio non include membri delle forze di difesa permanenti, personale diplomatico dei governi d'oltremare, residenti all'estero in Australia e membri delle forze di difesa non australiane di stanza in Australia.

Questo indicatore è il tasso più comunemente usato per valutare lo stato del mercato del lavoro australiano. È uno degli indicatori chiave dello sviluppo economico del paese. Non è un indicatore previsionale. La sua crescita o declino è in realtà il risultato di cambiamenti nella situazione economica.

La Reserve Bank of Australia utilizza il tasso di disoccupazione come uno dei parametri chiave per determinare i tassi di interesse del periodo corrente. Più basso è il tasso di disoccupazione, più ottimistica è la valutazione della salute economica del paese. Al contrario, la crescita del tasso di disoccupazione influisce negativamente sulle quotazioni del dollaro australiano.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Tasso di disoccupazione in Australia (Australia Unemployment Rate)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
4.2%
4.2%
4.2%
lug 2025
4.2%
4.2%
4.3%
giu 2025
4.3%
4.0%
4.1%
mag 2025
4.1%
4.0%
4.1%
apr 2025
4.1%
4.0%
4.1%
mar 2025
4.1%
4.0%
4.0%
feb 2025
4.1%
4.1%
4.1%
gen 2025
4.1%
4.1%
4.0%
dic 2024
4.0%
4.1%
3.9%
nov 2024
3.9%
4.2%
4.1%
ott 2024
4.1%
4.2%
4.1%
set 2024
4.1%
4.2%
4.1%
ago 2024
4.2%
4.1%
4.2%
lug 2024
4.2%
4.1%
4.1%
giu 2024
4.1%
4.0%
4.0%
mag 2024
4.0%
4.0%
4.1%
apr 2024
4.1%
4.0%
3.9%
mar 2024
3.8%
3.9%
3.7%
feb 2024
3.7%
4.1%
4.1%
gen 2024
4.1%
3.9%
3.9%
dic 2023
3.9%
3.7%
3.9%
nov 2023
3.9%
3.6%
3.8%
ott 2023
3.7%
3.6%
3.6%
set 2023
3.6%
3.9%
3.7%
ago 2023
3.7%
3.6%
3.7%
lug 2023
3.7%
3.4%
3.5%
giu 2023
3.5%
3.8%
3.5%
mag 2023
3.6%
3.8%
3.7%
apr 2023
3.7%
3.3%
3.5%
mar 2023
3.5%
3.5%
3.5%
feb 2023
3.5%
3.9%
3.7%
gen 2023
3.7%
3.6%
3.5%
dic 2022
3.5%
3.2%
3.5%
nov 2022
3.4%
3.3%
3.4%
ott 2022
3.4%
3.6%
3.5%
set 2022
3.5%
3.6%
3.5%
ago 2022
3.5%
3.2%
3.4%
lug 2022
3.4%
3.4%
3.5%
giu 2022
3.5%
3.8%
3.9%
mag 2022
3.9%
3.6%
3.9%
apr 2022
3.9%
4.1%
3.9%
mar 2022
4.0%
4.4%
4.0%
feb 2022
4.0%
4.1%
4.2%
gen 2022
4.2%
3.6%
4.2%
dic 2021
4.2%
4.3%
4.6%
nov 2021
4.6%
5.5%
5.2%
ott 2021
5.2%
4.7%
4.6%
set 2021
4.6%
4.4%
4.5%
ago 2021
4.5%
4.3%
4.6%
lug 2021
4.6%
4.5%
4.9%
12345
