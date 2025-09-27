Il tasso di disoccupazione in Australia è una percentuale di lavoratori disoccupati in relazione alla forza lavoro civile totale. Nel calcolo dell'indicatore, la persona che ha cercato attivamente lavoro nelle ultime quattro settimane e non può iniziare a lavorare in questo momento è definita disoccupata. Tale persona è inclusa nel tasso di disoccupazione indipendentemente dal fatto che questa persona riceva sussidi di disoccupazione.

L'indicatore è calcolato in base all'indagine mensile sulla popolazione. L'indagine si basa su un campione di circa 26.000 abitazioni private e copre circa lo 0,32% dei cittadini australiani di età pari o superiore a 15 anni. Il sondaggio non include membri delle forze di difesa permanenti, personale diplomatico dei governi d'oltremare, residenti all'estero in Australia e membri delle forze di difesa non australiane di stanza in Australia.

Questo indicatore è il tasso più comunemente usato per valutare lo stato del mercato del lavoro australiano. È uno degli indicatori chiave dello sviluppo economico del paese. Non è un indicatore previsionale. La sua crescita o declino è in realtà il risultato di cambiamenti nella situazione economica.

La Reserve Bank of Australia utilizza il tasso di disoccupazione come uno dei parametri chiave per determinare i tassi di interesse del periodo corrente. Più basso è il tasso di disoccupazione, più ottimistica è la valutazione della salute economica del paese. Al contrario, la crescita del tasso di disoccupazione influisce negativamente sulle quotazioni del dollaro australiano.

