Calendario Economico
Tasso di disoccupazione in Australia (Australia Unemployment Rate)
|Medio
|4.2%
|4.2%
|
4.2%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|4.3%
|
4.2%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Il tasso di disoccupazione in Australia è una percentuale di lavoratori disoccupati in relazione alla forza lavoro civile totale. Nel calcolo dell'indicatore, la persona che ha cercato attivamente lavoro nelle ultime quattro settimane e non può iniziare a lavorare in questo momento è definita disoccupata. Tale persona è inclusa nel tasso di disoccupazione indipendentemente dal fatto che questa persona riceva sussidi di disoccupazione.
L'indicatore è calcolato in base all'indagine mensile sulla popolazione. L'indagine si basa su un campione di circa 26.000 abitazioni private e copre circa lo 0,32% dei cittadini australiani di età pari o superiore a 15 anni. Il sondaggio non include membri delle forze di difesa permanenti, personale diplomatico dei governi d'oltremare, residenti all'estero in Australia e membri delle forze di difesa non australiane di stanza in Australia.
Questo indicatore è il tasso più comunemente usato per valutare lo stato del mercato del lavoro australiano. È uno degli indicatori chiave dello sviluppo economico del paese. Non è un indicatore previsionale. La sua crescita o declino è in realtà il risultato di cambiamenti nella situazione economica.
La Reserve Bank of Australia utilizza il tasso di disoccupazione come uno dei parametri chiave per determinare i tassi di interesse del periodo corrente. Più basso è il tasso di disoccupazione, più ottimistica è la valutazione della salute economica del paese. Al contrario, la crescita del tasso di disoccupazione influisce negativamente sulle quotazioni del dollaro australiano.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Tasso di disoccupazione in Australia (Australia Unemployment Rate)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
