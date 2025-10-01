Calendario Economico
Prestiti immobiliari australiani su base mensile (Australia Home Loans m/m)
|Basso
|2.4%
|-0.3%
|
-1.8%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|4.3%
|
2.4%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'indicatore dei prestiti immobiliari australiano su base mensile misura una variazione del numero di prestiti concessi per la costruzione e l'acquisto di case nel mese riportato rispetto al mese precedente. L'indicatore copre solo i prestiti sulle case per la propria residenza, acquistate non per la rivendita o il leasing.
L'indice include i prestiti emessi da banche e organizzazioni di credito non bancarie nel mese segnalato. Tali organizzazioni includono: banche, società di costruzione, istituti di credito e cooperative, compagnie di assicurazione, imprese di governo generale, fondi pensione, prestatori all'ingrosso che forniscono fondi ai mutuatari attraverso intermediari e società finanziarie registrate.
I dati per i calcoli derivano dai rapporti che banche, istituti di credito, società di costruzione e società finanziarie registrate presentano agli enti statali. I moduli di segnalazione contengono per questo un campo speciale. I dati di altri istituti di credito sono raccolti direttamente dall'Australian Bureau of Statistics.
L'indice è destagionalizzato per riflettere solo ragioni oggettive per i cambiamenti nell'attività del mercato dei mutui per la casa. Ad esempio, la Pasqua può influenzare le stime di marzo e aprile.
Una maggiore quantità di mutui per la casa indica la crescita del mercato immobiliare ed è anche segnale di una maggiore fiducia della popolazione nell'economia nazionale: le persone prendono prestiti perché sono fiduciose nei loro redditi futuri. Pertanto, la crescita dell'indice può avere un effetto positivo sulle quotazioni in dollari australiani.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Prestiti immobiliari australiani su base mensile (Australia Home Loans m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
