Prestiti immobiliari australiani su base mensile (Australia Home Loans m/m)

Paese:
Australia
AUD, Dollaro australiano
Sorgente:
Bureau of Statistics australiano (Australian Bureau of Statistics)
Settore
Housing
Basso 2.4% -0.3%
-1.8%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
4.3%
2.4%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
L'indicatore dei prestiti immobiliari australiano su base mensile misura una variazione del numero di prestiti concessi per la costruzione e l'acquisto di case nel mese riportato rispetto al mese precedente. L'indicatore copre solo i prestiti sulle case per la propria residenza, acquistate non per la rivendita o il leasing.

L'indice include i prestiti emessi da banche e organizzazioni di credito non bancarie nel mese segnalato. Tali organizzazioni includono: banche, società di costruzione, istituti di credito e cooperative, compagnie di assicurazione, imprese di governo generale, fondi pensione, prestatori all'ingrosso che forniscono fondi ai mutuatari attraverso intermediari e società finanziarie registrate.

I dati per i calcoli derivano dai rapporti che banche, istituti di credito, società di costruzione e società finanziarie registrate presentano agli enti statali. I moduli di segnalazione contengono per questo un campo speciale. I dati di altri istituti di credito sono raccolti direttamente dall'Australian Bureau of Statistics.

L'indice è destagionalizzato per riflettere solo ragioni oggettive per i cambiamenti nell'attività del mercato dei mutui per la casa. Ad esempio, la Pasqua può influenzare le stime di marzo e aprile.

Una maggiore quantità di mutui per la casa indica la crescita del mercato immobiliare ed è anche segnale di una maggiore fiducia della popolazione nell'economia nazionale: le persone prendono prestiti perché sono fiduciose nei loro redditi futuri. Pertanto, la crescita dell'indice può avere un effetto positivo sulle quotazioni in dollari australiani.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Prestiti immobiliari australiani su base mensile (Australia Home Loans m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
giu 2025
2.4%
-0.3%
-1.8%
mar 2025
-2.5%
1.0%
3.7%
dic 2024
4.2%
-0.9%
3.5%
set 2024
0.1%
3.7%
2.4%
ago 2024
0.7%
2.5%
2.5%
lug 2024
2.9%
3.3%
1.0%
giu 2024
0.5%
-3.8%
-1.9%
mag 2024
-2.0%
1.2%
4.5%
apr 2024
4.3%
3.8%
3.5%
mar 2024
2.8%
1.0%
1.5%
feb 2024
1.6%
-0.6%
-0.9%
gen 2024
-4.6%
-3.0%
-5.6%
dic 2023
-5.6%
-1.1%
0.3%
nov 2023
0.5%
-0.1%
8.3%
ott 2023
5.6%
-0.2%
0.8%
set 2023
-0.1%
-0.4%
2.8%
ago 2023
2.6%
-0.6%
-1.6%
lug 2023
-1.9%
-0.8%
-3.1%
giu 2023
-2.8%
-1.0%
5.1%
mag 2023
4.0%
-1.4%
-1.4%
apr 2023
-3.8%
-1.7%
6.3%
mar 2023
5.5%
-2.3%
-1.2%
feb 2023
-1.2%
-2.2%
-2.1%
gen 2023
-4.9%
-1.7%
-4.3%
dic 2022
-4.2%
-1.3%
-4.5%
nov 2022
-3.8%
0.3%
-3.1%
ott 2022
-2.9%
0.4%
-4.8%
set 2022
-9.3%
0.7%
-2.7%
ago 2022
-2.7%
0.7%
-7.0%
lug 2022
-7.0%
0.6%
-3.3%
giu 2022
-3.3%
0.7%
2.2%
mag 2022
2.1%
0.4%
-1.7%
apr 2022
-7.3%
0.0%
1.9%
mar 2022
0.9%
-0.4%
-4.7%
feb 2022
-4.7%
-0.6%
0.8%
gen 2022
1.0%
-0.8%
5.3%
dic 2021
5.3%
-2.4%
7.6%
nov 2021
7.6%
-3.9%
-4.1%
ott 2021
-4.1%
-3.9%
-2.7%
set 2021
-2.7%
-0.9%
-6.6%
ago 2021
-6.6%
1.0%
-0.4%
lug 2021
-0.4%
1.5%
-2.5%
giu 2021
-2.5%
2.1%
1.9%
mag 2021
1.9%
2.8%
4.3%
apr 2021
4.3%
3.7%
1.4%
mar 2021
3.3%
-8.6%
-1.8%
feb 2021
-1.8%
12.6%
10.9%
gen 2021
10.9%
0.4%
8.7%
dic 2020
8.7%
9.2%
5.5%
nov 2020
5.5%
-5.6%
0.8%
