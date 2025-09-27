La bilancia commerciale australiana mostra un cambiamento tra esportazioni nazionali e importazioni in un periodo selezionato. Gli economisti utilizzano la bilancia commerciale per valutare la struttura dei flussi commerciali tra i paesi.

Un deficit commerciale si forma quando vengono importati più beni e servizi di quelli esportati. Per i paesi con economie altamente sviluppate significa che la produzione ad alta intensità di lavoro viene trasferita all'estero, limitando così l'inflazione e mantenendo un elevato tenore di vita. Un disavanzo commerciale in questi casi è coperto da altri metodi di interazione economica, ad esempio mediante l'emissione di strumenti di debito.

Quando le esportazioni superano le importazioni, si forma un surplus commerciale. È un'indicazione di alto livello di produzione. Mostra anche che la nazione produce più beni e servizi di quanti ne possa consumare.

L'impatto della bilancia commerciale sulle quotazioni del dollaro australiano è ambiguo e dipende dal contesto dei cicli economici e da altri indicatori economici, come le dinamiche di produzione. Ad esempio, in condizioni di recessione economica, i paesi iniziano a esportare di più per creare posti di lavoro. Al contrario, se l'economia cresce rapidamente, i paesi sviluppati preferiscono sviluppare le importazioni al fine di garantire la concorrenza sui prezzi. Questi sviluppi influenzano di conseguenza il dollaro australiano.

Il PIL australiano dipende in gran parte dalle esportazioni di materie prime e la crescita delle esportazioni è buona per l'economia nazionale. Pertanto, la crescita dell'indicatore può avere un effetto positivo sulle quotazioni AUD.

Ultimi valori: