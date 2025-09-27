CalendarioSezioni

Approvazioni delle case private australiano su base mensile (Australia Private House Approvals m/m)

Australia
AUD, Dollaro australiano
Bureau of Statistics australiano (Australian Bureau of Statistics)
Le approvazioni delle case private australiane su base mensile mostrano un cambiamento nel numero di approvazioni per la costruzione di case private concesse dalle autorità statali del paese nel mese segnalato rispetto al precedente.

Il calcolo include quanto segue:

  • Approvazioni di nuove costruzioni
  • Approvazioni per modifiche e aggiunte a edifici esistenti
  • Approvazioni per lavori di riparazione e costruzione

Le statistiche includono le approvazioni per la costruzione di edifici residenziali privati del valore di 10.000 $ o più.

I dati per il calcolo vengono raccolti da enti governativi locali e agenzie di certificazione. Le cifre sono destagionalizzate, perché l'intensità di costruzione è tradizionalmente più alta in alcuni periodi. Pertanto, la destagionalizzazione consente un confronto dei dati mensile più corretto.

Il valore riflette l'attuale domanda di alloggi. È considerato un indicatore principale dell'attività nazionale del settore edile: un aumento del numero di approvazioni di costruzione porterà successivamente ad un aumento dei progetti. Inoltre, l'indicatore può influenzare indirettamente il settore bancario (a causa dei prestiti ipotecari).

Tuttavia, esiste un'altra possibile interpretazione dell'indicatore, perché un'offerta eccessiva nel mercato immobiliare residenziale può avere un effetto negativo sui prezzi a lungo termine.

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Approvazioni delle case private australiano su base mensile (Australia Private House Approvals m/m)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
1.1%
-1.9%
giu 2025
-2.0%
-1.0%
mag 2025
0.5%
5.9%
apr 2025
3.1%
-1.9%
mar 2025
-4.5%
1.1%
feb 2025
1.0%
1.4%
gen 2025
1.1%
-2.8%
dic 2024
-3.0%
-1.7%
nov 2024
-1.7%
-4.0%
ott 2024
-5.2%
4.1%
set 2024
2.2%
2.3%
ago 2024
0.5%
0.9%
lug 2024
0.6%
0.3%
giu 2024
-0.5%
1.9%
mag 2024
2.1%
-0.3%
apr 2024
-1.6%
4.0%
mar 2024
3.8%
12.4%
feb 2024
10.7%
-9.9%
gen 2024
-9.9%
-1.8%
dic 2023
-0.5%
-4.3%
nov 2023
-1.7%
2.9%
ott 2023
2.2%
-4.7%
set 2023
-4.6%
7.2%
ago 2023
5.8%
0.4%
lug 2023
0.1%
-1.0%
giu 2023
-1.3%
0.8%
mag 2023
0.9%
-3.0%
apr 2023
-3.8%
-3.7%
mar 2023
-2.8%
11.3%
feb 2023
11.3%
-13.5%
gen 2023
-13.8%
-2.1%
dic 2022
-2.3%
-2.5%
nov 2022
-2.5%
-1.1%
ott 2022
-2.2%
-8.5%
set 2022
-7.8%
4.8%
ago 2022
4.1%
0.8%
lug 2022
0.7%
1.6%
giu 2022
1.2%
-2.1%
mag 2022
-2.7%
-0.2%
apr 2022
0.5%
-3.9%
mar 2022
-3.0%
14.6%
feb 2022
16.5%
-16.3%
gen 2022
-17.5%
-0.3%
dic 2021
-1.8%
-1.6%
nov 2021
1.4%
3.5%
ott 2021
4.3%
-14.8%
set 2021
-16.0%
3.7%
ago 2021
3.5%
-5.5%
lug 2021
-5.8%
-10.1%
giu 2021
-11.8%
-10.3%
123
Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

