Le approvazioni delle case private australiane su base mensile mostrano un cambiamento nel numero di approvazioni per la costruzione di case private concesse dalle autorità statali del paese nel mese segnalato rispetto al precedente.

Il calcolo include quanto segue:

Approvazioni di nuove costruzioni

Approvazioni per modifiche e aggiunte a edifici esistenti

Approvazioni per lavori di riparazione e costruzione

Le statistiche includono le approvazioni per la costruzione di edifici residenziali privati del valore di 10.000 $ o più.

I dati per il calcolo vengono raccolti da enti governativi locali e agenzie di certificazione. Le cifre sono destagionalizzate, perché l'intensità di costruzione è tradizionalmente più alta in alcuni periodi. Pertanto, la destagionalizzazione consente un confronto dei dati mensile più corretto.

Il valore riflette l'attuale domanda di alloggi. È considerato un indicatore principale dell'attività nazionale del settore edile: un aumento del numero di approvazioni di costruzione porterà successivamente ad un aumento dei progetti. Inoltre, l'indicatore può influenzare indirettamente il settore bancario (a causa dei prestiti ipotecari).

Tuttavia, esiste un'altra possibile interpretazione dell'indicatore, perché un'offerta eccessiva nel mercato immobiliare residenziale può avere un effetto negativo sui prezzi a lungo termine.

