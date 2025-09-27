Le nuove spese d'investimento private australiane su base trimestrale misurano le spese totali delle imprese private per l'edilizia e le attrezzature nel trimestre riportato rispetto al precedente. Valori separati vengono calcolati per diversi tipi di asset e quindi sommati in un unico indicatore.

Le nuove spese in conto capitale comprendono l'acquisto di nuovi beni materiali o la loro ristrutturazione e modernizzazione.

L'indicatore fornisce dati separati sulle spese in conto capitale nei settori più importanti dell'economia australiana: manifatturiero e minerario, nonché altre industrie. I seguenti settori non sono inclusi nel calcolo: agricoltura, silvicoltura e pesca; pubblica amministrazione e sicurezza; istruzione; assistenza sanitaria, casse pensioni. L'indicatore copre solo le spese in conto capitale delle imprese private, quindi le unità aziendali del settore pubblico non sono incluse nel calcolo.

L'ammontare delle nuove spese in conto capitale è calcolato sulla base dei dati raccolti dall'Australian Bureau of Statistics da un sondaggio condotto su 9.000 aziende private in Australia. Il campione viene aggiornato su base trimestrale per escludere le società chiuse e aggiungerne di nuove, statisticamente significative, all'elenco. Le aziende con meno di 10 dipendenti sono escluse dal calcolo.

Le aziende compilano il questionario, in cui forniscono 3 cifre di base: spese effettive per il periodo riportato, aspettative a breve e lungo termine (sulla base delle quali è possibile preparare una previsione).

Le spese in conto capitale rappresentano un indicatore principale dello sviluppo industriale. La crescita dell'indicatore può avere un effetto positivo sulle quotazioni AUD.

Ultimi valori: