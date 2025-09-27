Il contributo sulle esportazioni nette australiano caratterizza la direzione generale dei flussi commerciali del paese. Le esportazioni nette rappresentano la differenza tra il valore totale delle esportazioni australiane e le importazioni. Se questo indicatore è positivo, allora il paese è un esportatore di beni e servizi; se è negativo, il paese importa di più.

L'Australia è un esportatore attivo di minerale di ferro, oro, carbone ed è uno dei maggiori esportatori mondiali di grano e lana. Pertanto, l'esportazione è una delle componenti più importanti del PIL nazionale. Una variazione del contributo percentuale delle esportazioni nette al PIL dimostra l'intensità dell'attività del commercio estero nel paese.

Tuttavia, l'indicatore difficilmente può avere un'influenza diretta sulle quotazioni del dollaro australiano. Gli economisti lo usano come parte di un'analisi completa dello sviluppo economico del paese.

Ultimi valori: