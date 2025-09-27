Il credito edilizio della Reserve Bank of Australia su base mensile riflette le variazioni nell'importo dei mutui per l'acquisto di case concesse a privati nel mese riportato rispetto al mese precedente.

Il dato dell'indicatore totale comprende le statistiche su tutti i mutui ipotecari per l'acquisto di abitazioni proprie e quelli presi dagli investitori per l'acquisto di abitazioni per la rivendita o l'affitto. Il rapporto completo contiene cifre separate per queste due categorie di mutuatari.

Il credito immobiliare caratterizza il livello di sviluppo del settore bancario del paese, il benessere dei consumatori e, in parte, la situazione del mercato immobiliare residenziale. Questo indicatore non è predittivo: le persone di solito prendono più prestiti ipotecari quando il tasso di interesse diminuisce o quando il mercato del lavoro cresce (le famiglie diventano più fiduciose nei redditi futuri). Questa cifra è raramente interpretata come un indicatore separato e di solito viene analizzata in combinazione con altri indicatori, come la spesa dei consumatori, i salari, lo sviluppo del settore bancario.

In generale, la crescita del credito immobiliare in Australia è vista come favorevole per il dollaro australiano, in quanto indica un aumento dell'attività economica.

Ultimi valori: