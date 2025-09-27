Calendario Economico
Inventario aziendale australiano su base trimestrale (Australia Business Inventories q/q)
|Basso
|0.1%
|0.0%
|
1.2%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L’inventario aziendale australiano su base trimestrale misura una variazione della quantità totale di tutte le merci immagazzinate nei magazzini di rivenditori, grossisti e produttori nel trimestre riportato rispetto al precedente.
L'indicatore è calcolato sulla base dei dati raccolti dall'Australian Bureau of Statistics da un sondaggio condotto su 15.000 aziende private. La copertura dell'indagine include aziende che rappresentano tutti i settori in conformità con la classificazione industriale standard adottata in Australia e Nuova Zelanda. La versione completa del report fornisce dati stratificati per settore, numero di dipendenti e territorio. L'indicatore è destagionalizzato.
L'indagine non include le aziende con meno di 20 dipendenti (i dati per tali aziende sono calcolati in base agli acquisti e alle vendite). Sono escluse le microimprese che non stanno assumendo.
Le scorte all'ingrosso sono raramente interpretate separatamente. Gli economisti spesso considerano questo indicatore insieme al volume delle vendite. In generale, viene stimato il rapporto tra vendite e scorte. Questa stima potrebbe suggerire una crescita o un declino della produzione nel prossimo futuro. Ad esempio, se le scorte crescono più lentamente delle vendite, allora c'è una carenza di prodotti e ci si può aspettare una crescita della produzione. Al contrario, l'eccesso di scorte all'ingrosso suggerisce un eccesso di offerta e un possibile rallentamento a breve termine della produzione.
La produzione dà un contributo significativo al PIL nazionale, ecco perché un forte aumento o diminuzione delle scorte all'ingrosso può influenzare indirettamente le quotazioni in dollari australiani.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Inventario aziendale australiano su base trimestrale (Australia Business Inventories q/q)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
Widget calendario economico per il tuo sito web
Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.
I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.
Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress