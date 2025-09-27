L’inventario aziendale australiano su base trimestrale misura una variazione della quantità totale di tutte le merci immagazzinate nei magazzini di rivenditori, grossisti e produttori nel trimestre riportato rispetto al precedente.

L'indicatore è calcolato sulla base dei dati raccolti dall'Australian Bureau of Statistics da un sondaggio condotto su 15.000 aziende private. La copertura dell'indagine include aziende che rappresentano tutti i settori in conformità con la classificazione industriale standard adottata in Australia e Nuova Zelanda. La versione completa del report fornisce dati stratificati per settore, numero di dipendenti e territorio. L'indicatore è destagionalizzato.

L'indagine non include le aziende con meno di 20 dipendenti (i dati per tali aziende sono calcolati in base agli acquisti e alle vendite). Sono escluse le microimprese che non stanno assumendo.

Le scorte all'ingrosso sono raramente interpretate separatamente. Gli economisti spesso considerano questo indicatore insieme al volume delle vendite. In generale, viene stimato il rapporto tra vendite e scorte. Questa stima potrebbe suggerire una crescita o un declino della produzione nel prossimo futuro. Ad esempio, se le scorte crescono più lentamente delle vendite, allora c'è una carenza di prodotti e ci si può aspettare una crescita della produzione. Al contrario, l'eccesso di scorte all'ingrosso suggerisce un eccesso di offerta e un possibile rallentamento a breve termine della produzione.

La produzione dà un contributo significativo al PIL nazionale, ecco perché un forte aumento o diminuzione delle scorte all'ingrosso può influenzare indirettamente le quotazioni in dollari australiani.

Ultimi valori: