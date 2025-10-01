L’investimento sui prestiti immobiliari australiano su base mensile misura una variazione dell'importo dei prestiti concessi per la costruzione e l'acquisto di alloggi di investimento ai fini del leasing e della rivendita nel mese riportato rispetto al mese precedente.

L'indice include i prestiti emessi da banche e organizzazioni di credito non bancarie nel mese segnalato. Tali organizzazioni includono: banche, società di costruzione, istituti di credito e cooperative, compagnie di assicurazione, imprese di governo generale, fondi pensione, prestatori all'ingrosso che forniscono fondi ai mutuatari attraverso intermediari e società finanziarie registrate.

I dati per i calcoli derivano dai rapporti che banche, istituti di credito, società di costruzione e società finanziarie registrate presentano agli enti statali. I moduli di segnalazione contengono per questo un campo speciale. I dati di altri istituti di credito sono raccolti direttamente dall'Australian Bureau of Statistics.

L'indice è destagionalizzato per riflettere solo ragioni oggettive per i cambiamenti nell'attività del mercato dei prestiti per l'edilizia abitativa. Ad esempio, la Pasqua può influenzare le stime di marzo e aprile.

Una maggiore quantità di prestiti per investimenti immobiliari indica la crescita del mercato immobiliare. Inoltre, valori più elevati parlano di una maggiore fiducia delle imprese nell'economia nazionale: le imprese sono pronte a prendere prestiti perché sono fiduciose nei loro redditi futuri. Pertanto, la crescita dell'indice può avere un effetto positivo sulle quotazioni in dollari australiani.

