Investimento sui prestiti immobiliari australiano su base mensile (Australia Investment Housing Loans m/m)

Paese:
Australia
AUD, Dollaro australiano
Sorgente:
Bureau of Statistics australiano (Australian Bureau of Statistics)
Settore
Housing
Basso 1.4%
-0.1%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione Precedente
Precedente
1.4%
Prossima versione Effettiva Previsione Precedente
Precedente
L’investimento sui prestiti immobiliari australiano su base mensile misura una variazione dell'importo dei prestiti concessi per la costruzione e l'acquisto di alloggi di investimento ai fini del leasing e della rivendita nel mese riportato rispetto al mese precedente.

L'indice include i prestiti emessi da banche e organizzazioni di credito non bancarie nel mese segnalato. Tali organizzazioni includono: banche, società di costruzione, istituti di credito e cooperative, compagnie di assicurazione, imprese di governo generale, fondi pensione, prestatori all'ingrosso che forniscono fondi ai mutuatari attraverso intermediari e società finanziarie registrate.

I dati per i calcoli derivano dai rapporti che banche, istituti di credito, società di costruzione e società finanziarie registrate presentano agli enti statali. I moduli di segnalazione contengono per questo un campo speciale. I dati di altri istituti di credito sono raccolti direttamente dall'Australian Bureau of Statistics.

L'indice è destagionalizzato per riflettere solo ragioni oggettive per i cambiamenti nell'attività del mercato dei prestiti per l'edilizia abitativa. Ad esempio, la Pasqua può influenzare le stime di marzo e aprile.

Una maggiore quantità di prestiti per investimenti immobiliari indica la crescita del mercato immobiliare. Inoltre, valori più elevati parlano di una maggiore fiducia delle imprese nell'economia nazionale: le imprese sono pronte a prendere prestiti perché sono fiduciose nei loro redditi futuri. Pertanto, la crescita dell'indice può avere un effetto positivo sulle quotazioni in dollari australiani.

Ultimi valori:

dati effettivi

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Investimento sui prestiti immobiliari australiano su base mensile (Australia Investment Housing Loans m/m)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
giu 2025
1.4%
-0.1%
mar 2025
-0.3%
-2.5%
dic 2024
-2.9%
8.3%
set 2024
-1.0%
1.8%
ago 2024
1.4%
5.1%
lug 2024
5.4%
1.1%
giu 2024
2.7%
-1.3%
mag 2024
-1.3%
5.3%
apr 2024
5.6%
4.4%
mar 2024
3.8%
2.5%
feb 2024
1.2%
-0.8%
gen 2024
-2.6%
-1.6%
dic 2023
-1.3%
1.4%
nov 2023
1.9%
4.9%
ott 2023
5.0%
2.8%
set 2023
2.0%
1.7%
ago 2023
1.6%
-0.3%
lug 2023
-0.1%
1.3%
giu 2023
2.6%
5.9%
mag 2023
6.2%
-0.2%
apr 2023
-0.9%
3.4%
mar 2023
3.7%
-0.6%
feb 2023
-0.5%
-3.0%
gen 2023
-6.0%
-4.3%
dic 2022
-4.4%
-3.5%
nov 2022
-3.6%
-2.3%
ott 2022
-2.2%
-3.5%
set 2022
-6.0%
-4.8%
ago 2022
-4.8%
-11.2%
lug 2022
-11.2%
-6.3%
giu 2022
-6.3%
0.9%
mag 2022
0.9%
-4.8%
apr 2022
-4.8%
2.5%
mar 2022
2.9%
-1.1%
feb 2022
-1.8%
6.1%
gen 2022
6.1%
2.4%
dic 2021
2.4%
3.8%
nov 2021
3.8%
1.1%
ott 2021
1.1%
1.4%
set 2021
1.4%
1.5%
ago 2021
1.5%
1.8%
lug 2021
1.8%
0.7%
giu 2021
0.7%
13.3%
mag 2021
13.3%
2.1%
apr 2021
2.1%
14.3%
mar 2021
12.7%
4.5%
feb 2021
4.5%
9.4%
gen 2021
9.4%
8.2%
dic 2020
8.2%
6.0%
nov 2020
6.0%
0.3%
1234
