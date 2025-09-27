CalendarioSezioni

Indice dei responsabili degli acquisti del settore dei servizi S&P Global Australia (PMI) (S&P Global Australia Services Purchasing Managers Index (PMI))

Paese:
Australia
AUD, Dollaro australiano
Sorgente:
S&P Global
Settore
Azienda
Medio 55.8 53.1
54.1
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione Precedente
Precedente
54.7
55.8
Prossima versione Effettiva Previsione Precedente
Precedente
Il PMI dei servizi della Commonwealth Bank informa dei cambiamenti nelle condizioni degli affari nel settore dei servizi australiano. L'indicatore viene calcolato mensilmente in base al sondaggio dei manager delle società del settore dei servizi sulle vendite, la quantità di ordini nel settore, l'occupazione e le previsioni. Il PMI è uno degli indicatori che misurano la fiducia delle grandi imprese nello sviluppo economico del paese. La crescita dell'indicatore può avere un effetto positivo sulle quotazioni in dollari australiani.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei responsabili degli acquisti del settore dei servizi S&P Global Australia (PMI) (S&P Global Australia Services Purchasing Managers Index (PMI))"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
55.8
53.1
54.1
lug 2025
54.1
51.0
51.8
giu 2025
51.8
50.9
50.6
mag 2025
50.6
51.3
51.0
apr 2025
51.0
51.2
51.6
mar 2025
51.6
50.9
50.8
feb 2025
50.8
48.5
51.2
gen 2025
51.2
52.2
50.8
dic 2024
50.8
49.5
50.5
nov 2024
50.5
52.1
51.0
ott 2024
51.0
51.3
50.5
set 2024
50.5
52.2
52.5
ago 2024
52.5
49.3
50.4
lug 2024
50.4
49.7
51.2
giu 2024
51.2
51.0
52.5
mag 2024
52.5
50.3
53.6
apr 2024
53.6
53.7
54.4
mar 2024
54.4
52.9
53.1
feb 2024
53.1
51.1
49.1
gen 2024
49.1
49.1
47.1
dic 2023
47.1
47.6
47.6
dic 2023 prelim.
47.6
46.1
46.0
nov 2023
46.0
46.3
46.3
nov 2023 prelim.
46.3
47.7
47.9
ott 2023
47.9
47.6
47.6
ott 2023 prelim.
47.6
51.1
51.8
set 2023
51.8
50.5
50.5
set 2023 prelim.
50.5
47.2
47.8
ago 2023
47.8
46.7
46.7
ago 2023 prelim.
46.7
47.9
47.9
lug 2023
47.9
48.0
48.0
lug 2023 prelim.
48.0
51.3
50.3
giu 2023
50.3
50.7
50.7
giu 2023 prelim.
50.7
50.1
52.1
mag 2023
52.1
51.8
51.8
mag 2023 prelim.
51.8
48.9
53.7
apr 2023
53.7
52.6
52.6
apr 2023 prelim.
52.6
48.4
48.6
mar 2023
48.6
48.2
48.2
mar 2023 prelim.
48.2
49.9
50.7
feb 2023
50.7
49.2
49.2
feb 2023 prelim.
49.2
48.4
48.6
gen 2023
48.6
48.3
48.3
gen 2023 prelim.
48.3
49.7
47.3
dic 2022
47.3
46.9
46.9
dic 2022 prelim.
46.9
49.7
47.6
nov 2022
47.6
47.2
47.2
nov 2022 prelim.
47.2
49.1
49.3
ott 2022
49.3
49.0
49.0
ott 2022 prelim.
49.0
50.5
50.6
