Gli investimenti in attrezzature, impianti e macchinari australiano su base trimestrale misurano le variazioni delle spese in conto capitale privato per le attrezzature in un dato trimestre rispetto al precedente.

Il calcolo dell'indicatore comprende le spese per impianti, macchinari, veicoli, apparecchi elettrici, attrezzature per ufficio, mobili, infissi e accessori che non costituiscono parte integrante di edifici, contenitori, utensili speciali, ecc.

L'indicatore fornisce dati separati sulle spese in conto capitale nei settori più importanti dell'economia australiana: manifatturiero e minerario, nonché altre industrie. I seguenti settori non sono inclusi nel calcolo: agricoltura, silvicoltura e pesca; pubblica amministrazione e sicurezza; istruzione; assistenza sanitaria, casse pensioni. L'indicatore copre solo le spese in conto capitale delle imprese private, quindi le unità aziendali del settore pubblico non sono incluse nel calcolo.

L'ammontare delle nuove spese in conto capitale è calcolato sulla base dei dati raccolti dall'Australian Bureau of Statistics da un sondaggio condotto su 9.000 aziende private in Australia. Il campione viene aggiornato su base trimestrale per escludere le società chiuse e aggiungerne di nuove, statisticamente significative, all'elenco. Le aziende con meno di 10 dipendenti sono escluse dal calcolo.

La crescita dell'indicatore potrebbe avere un effetto positivo sulle quotazioni in dollari australiani.

