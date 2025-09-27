Calendario Economico
Indice composito dei responsabili degli acquisti S&P Global Australia (PMI) (S&P Global Australia Composite Purchasing Managers Index (PMI))
Il PMI composito della Commonwealth Bank è un rapporto di sintesi mensile riguardante i cambiamenti nelle condizioni di lavoro delle aziende private nei settori manifatturiero e dei servizi. Il calcolo dell'indicatore si basa sui sondaggi dei rappresentanti di un certo numero di aziende. Ogni risposta è ponderata in base alle dimensioni di un'impresa e al suo contributo alla produzione totale o ai servizi del sottosettore a cui appartiene. Pertanto, le aziende più grandi apportano un contributo maggiore al calcolo dell'indicatore. L'indice riflette le condizioni degli affari nel paese. Valori superiori a 50 possono avere un effetto positivo sulle quotazioni in dollari australiani.
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice composito dei responsabili degli acquisti S&P Global Australia (PMI) (S&P Global Australia Composite Purchasing Managers Index (PMI))"indicatore macroeconomico.
