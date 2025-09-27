CalendarioSezioni

Indice composito dei responsabili degli acquisti S&P Global Australia (PMI) (S&P Global Australia Composite Purchasing Managers Index (PMI))

Paese:
Australia
AUD, Dollaro australiano
Sorgente:
S&P Global
Settore
Azienda
Medio 55.5
53.8
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
55.5
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Il PMI composito della Commonwealth Bank è un rapporto di sintesi mensile riguardante i cambiamenti nelle condizioni di lavoro delle aziende private nei settori manifatturiero e dei servizi. Il calcolo dell'indicatore si basa sui sondaggi dei rappresentanti di un certo numero di aziende. Ogni risposta è ponderata in base alle dimensioni di un'impresa e al suo contributo alla produzione totale o ai servizi del sottosettore a cui appartiene. Pertanto, le aziende più grandi apportano un contributo maggiore al calcolo dell'indicatore. L'indice riflette le condizioni degli affari nel paese. Valori superiori a 50 possono avere un effetto positivo sulle quotazioni in dollari australiani.

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice composito dei responsabili degli acquisti S&P Global Australia (PMI) (S&P Global Australia Composite Purchasing Managers Index (PMI))"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
55.5
53.8
lug 2025
53.8
51.6
giu 2025
51.6
50.5
mag 2025
50.5
51.0
apr 2025
51.0
51.6
mar 2025
51.6
50.6
feb 2025
50.6
51.1
gen 2025
51.1
50.2
dic 2024
50.2
50.2
nov 2024
50.2
50.2
ott 2024
50.2
49.6
set 2024
49.6
51.7
ago 2024
51.7
49.9
lug 2024
49.9
50.7
giu 2024
50.7
52.1
mag 2024
52.1
53.0
apr 2024
53.0
53.3
mar 2024
53.3
52.1
feb 2024
52.1
49.0
gen 2024
49.0
46.9
dic 2023
46.9
47.4
dic 2023 prelim.
47.4
46.2
nov 2023
46.2
46.4
nov 2023 prelim.
46.4
47.6
ott 2023
47.6
47.3
ott 2023 prelim.
47.3
51.5
set 2023
51.5
50.2
set 2023 prelim.
50.2
48.0
ago 2023
48.0
47.1
ago 2023 prelim.
47.1
48.2
lug 2023
48.2
48.3
lug 2023 prelim.
48.3
50.1
giu 2023
50.1
50.5
giu 2023 prelim.
50.5
51.6
mag 2023
51.6
51.2
mag 2023 prelim.
51.2
53.0
apr 2023
53.0
52.2
apr 2023 prelim.
52.2
48.5
mar 2023
48.5
48.1
mar 2023 prelim.
48.1
50.6
feb 2023
50.6
49.2
feb 2023 prelim.
49.2
48.5
gen 2023
48.5
48.2
gen 2023 prelim.
48.2
47.5
dic 2022
47.5
47.3
dic 2022 prelim.
47.3
48.0
nov 2022
48.0
47.7
nov 2022 prelim.
47.7
49.8
ott 2022
49.8
49.6
ott 2022 prelim.
49.6
50.9
123
