Il rapporto sulla stabilità finanziaria della Reserve Bank of Australia (RBA) viene pubblicato due volte l'anno, in primavera e in autunno. Fornisce un'analisi delle condizioni attuali nei sistemi finanziari nazionali, nonché dei potenziali rischi per la stabilità finanziaria.

Il rapporto sulla stabilità finanziaria è composto da 5-6 riquadri su argomenti di particolare interesse riguardanti i rischi per la stabilità del sistema finanziario del paese. Ad esempio, una casella può essere dedicata ai rischi globali, l'altra può discutere i cambiamenti nella base di calcolo, la terza casella descrive il tasso di interesse, ecc. Inoltre, la recensione include sempre 2-3 articoli su diversi argomenti dedicati al sistema finanziario australiano.

La pubblicazione del rapporto sulla stabilità finanziaria è un evento regolare che raramente provoca cambiamenti nei mercati. In realtà, questa è solo un'analisi ordinata della situazione. La recensione non ha una componente di notizie, mentre contiene informazioni che sono già note ai partecipanti al mercato interessati. Tuttavia, dal punto di vista dell'analisi e della visibilità, il rapporto sulla stabilità finanziaria è tradizionalmente di grande interesse tra gli economisti.