Calendario Economico
Fiducia trimestrale delle imprese in Australia della NAB (NAB Australia Quarterly Business Confidence)
|Basso
|N/D
|-1
|
-1
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L’indice di fiducia delle imprese trimestrale della NAB è calcolato sulla base di un'indagine sulle imprese australiane condotta dalla National Australia Bank. Il rapporto riflette le aspettative di business per 17 diversi fattori, tra cui la regolamentazione fiscale, i prezzi delle abitazioni, i tassi di interesse, i salari, i rischi geopolitici, le politiche federali e regionali e altri fattori. Un valore superiore allo zero indica un miglioramento delle condizioni aziendali e può influire positivamente sulle quotazioni AUD. Un valore negativo indica un peggioramento delle condizioni.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Fiducia trimestrale delle imprese in Australia della NAB (NAB Australia Quarterly Business Confidence)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
