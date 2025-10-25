L’indice di fiducia delle imprese trimestrale della NAB è calcolato sulla base di un'indagine sulle imprese australiane condotta dalla National Australia Bank. Il rapporto riflette le aspettative di business per 17 diversi fattori, tra cui la regolamentazione fiscale, i prezzi delle abitazioni, i tassi di interesse, i salari, i rischi geopolitici, le politiche federali e regionali e altri fattori. Un valore superiore allo zero indica un miglioramento delle condizioni aziendali e può influire positivamente sulle quotazioni AUD. Un valore negativo indica un peggioramento delle condizioni.

