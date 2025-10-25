CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Fiducia trimestrale delle imprese in Australia della NAB (NAB Australia Quarterly Business Confidence)

Paese:
Australia
AUD, Dollaro australiano
Sorgente:
National Australia Bank
Settore
Azienda
Basso N/D -1
-1
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

L’indice di fiducia delle imprese trimestrale della NAB è calcolato sulla base di un'indagine sulle imprese australiane condotta dalla National Australia Bank. Il rapporto riflette le aspettative di business per 17 diversi fattori, tra cui la regolamentazione fiscale, i prezzi delle abitazioni, i tassi di interesse, i salari, i rischi geopolitici, le politiche federali e regionali e altri fattori. Un valore superiore allo zero indica un miglioramento delle condizioni aziendali e può influire positivamente sulle quotazioni AUD. Un valore negativo indica un peggioramento delle condizioni.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Fiducia trimestrale delle imprese in Australia della NAB (NAB Australia Quarterly Business Confidence)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
3 Q 2025
N/D
-1
-1
2 Q 2025
-1
-1
-3
1 Q 2025
-4
-1
-5
4 Q 2024
-4
-2
-7
3 Q 2024
-6
3
-2
2 Q 2024
-1
0
-2
1 Q 2024
-2
-3
-6
4 Q 2023
-6
-3
-1
3 Q 2023
-1
-2
-4
2 Q 2023
-3
0
-4
1 Q 2023
-4
2
-1
4 Q 2022
-1
5
9
3 Q 2022
9
7
5
2 Q 2022
5
16
15
1 Q 2022
14
30
19
4 Q 2021
18
-10
-1
3 Q 2021
-1
5
17
2 Q 2021
17
21
19
1 Q 2021
17
7
15
4 Q 2020
14
-13
-8
3 Q 2020
-10
-20
-15
2 Q 2020
-15
-8
-12
1 Q 2020
-11
0
-2
4 Q 2019
-1
3
-1
3 Q 2019
-2
26
5
2 Q 2019
6
-1
1 Q 2019
-1
1
4 Q 2018
1
3
3 Q 2018
3
7
2 Q 2018
7
8
1 Q 2018
7
7
4 Q 2017
6
8
3 Q 2017
7
8
2 Q 2017
7
7
1 Q 2017
6
6
4 Q 2016
5
6
3 Q 2016
5
3
2 Q 2016
2
4
1 Q 2016
4
5
4 Q 2015
4
1
3 Q 2015
0
4
2 Q 2015
4
0
1 Q 2015
0
2
4 Q 2014
2
6
3 Q 2014
6
6
2 Q 2014
6
7
1 Q 2014
6
8
4 Q 2013
8
5
3 Q 2013
3
-1
2 Q 2013
-1
2
12
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento