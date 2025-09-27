CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Indice Industriale Ai Group Australia (Ai Group Australia Industry Index)

Paese:
Australia
AUD, Dollaro australiano
Sorgente:
Industry Group australiano (Australian Industry Group)
Settore
Azienda
Medio N/D
-3.2
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

Ultimi valori:

dati effettivi

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice Industriale Ai Group Australia (Ai Group Australia Industry Index)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
N/D
-3.2
lug 2025
-3.2
-11.9
giu 2025
-11.9
-12.3
mag 2025
-12.3
-15.0
apr 2025
-15.0
-22.2
mar 2025
-22.2
-17.6
feb 2025
-17.6
-17.4
gen 2025
-17.4
-10.8
nov 2024
-10.8
-28.8
ott 2024
-28.8
-18.6
set 2024
-18.6
-23.5
ago 2024
-23.5
-20.7
lug 2024
-20.7
-25.6
giu 2024
-25.6
-40.3
mag 2024
-40.3
-8.9
apr 2024
-8.9
-5.3
mar 2024
-5.3
-14.9
feb 2024
-14.9
-27.3
gen 2024
-27.3
-22.4
nov 2023
-22.4
-9.9
ott 2023
-9.9
-3.5
set 2023
-3.5
-11.6
ago 2023
-11.6
-14.7
lug 2023
-14.7
-11.9
giu 2023
-11.9
-10.9
mag 2023
-10.9
20.1
apr 2023
20.1
-6.1
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento