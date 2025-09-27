L'indice dei prezzi di esportazione australiano su base trimestrale misura una variazione dei prezzi delle merci esportate e riesportate dall'Australia nel trimestre riportato rispetto al precedente. Le merci partecipano al calcolo dell'indice in base alla loro importanza finanziaria nel totale delle esportazioni nazionali.

L'indice dei prezzi di esportazione viene utilizzato come deflatore per la preparazione delle statistiche commerciali nazionali. Gli economisti usano l'indice per prevedere l'inflazione a breve termine. L'indice viene utilizzato anche per valutare il cambiamento nella struttura dei flussi commerciali.

L'impatto dell'indice sulle quotazioni in dollari australiani è associato alla valutazione dell'inflazione. In generale, la sua crescita è vista come positiva per la valuta nazionale. La crescita dei prezzi all'esportazione è un'indicazione della crescita dell'attività commerciale del paese e può essere vista come positiva per le quotazioni in dollari australiani.

Ultimi valori: