La media troncata dell’indice dei prezzi al consumo (IPC) su base trimestrale della Reserve Bank of Australia (RBA) riflette la variazione percentuale media ponderata dei prezzi di beni e servizi nel trimestre riportato rispetto al precedente. Il 15% degli elementi del paniere dei consumatori con i valori di variazione dei prezzi più piccoli e il 15% con quelli più grandi sono esclusi dal calcolo dell'indice. L'inflazione al consumo viene valutata in base al set rimanente.

Questo è uno degli approcci alternativi per valutare l'inflazione di fondo. La logica di questo "taglio" è che a volte ci sono cambiamenti molto grandi o molto piccoli nei prezzi di particolari beni. Ciò può avere un effetto significativo su una media convenzionale di tutte le variazioni di prezzo. Tali cambiamenti, tuttavia, non sono rappresentativi delle variazioni di prezzo di altri beni e servizi. Inoltre, le voci di spesa con pesi molto grandi nel paniere IPC possono aggiungere volatilità ai valori medi. Per tutti i motivi di cui sopra, tali "voci" sono escluse dal campione calcolato.

Questa modifica al calcolo dell’IPC è stata proposta dalla Reserve Bank of Australia. Il consiglio direttivo della RBA ha bisogno della valutazione più obiettiva dell'inflazione al consumo. A sua volta, è l'inflazione al consumo che è considerata uno dei principali fattori nella variazione dei tassi di interesse della RBA.

Un aumento dell’IPC medio rifinito potrebbe avere un effetto positivo sulle quotazioni in dollari australiani.

Ultimi valori: