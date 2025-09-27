CalendarioSezioni

Indice dei prezzi di importazione australiano su base trimestrale (Australia Import Price Index q/q)

Paese:
Australia
AUD, Dollaro australiano
Sorgente:
Bureau of Statistics australiano (Australian Bureau of Statistics)
Settore
Prezzi
Basso -0.8% 0.5%
3.3%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
0.0%
-0.8%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  Panoramica
  Grafico
  Cronologia
  Widget

L'indice dei prezzi di importazione australiano su base trimestrale rappresenta le variazioni dei prezzi di beni e servizi importati in Australia nel trimestre in corso rispetto al precedente. A ciascuna categoria di beni o servizi utilizzati per il calcolo dell'indice viene assegnato un certo peso.

Le merci partecipano al calcolo dell'indice in base alla loro importanza finanziaria nel totale delle importazioni nazionali.

L'indice dei prezzi all'importazione viene utilizzato per prevedere l'inflazione al consumo a breve termine. L'indice viene anche utilizzato per valutare il cambiamento nella struttura dei flussi commerciali come indicatore dell'attività di trading.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei prezzi di importazione australiano su base trimestrale (Australia Import Price Index q/q)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
2 Q 2025
-0.8%
0.5%
3.3%
1 Q 2025
3.3%
0.0%
0.2%
4 Q 2024
0.2%
0.0%
-1.4%
3 Q 2024
-1.4%
1.4%
1.0%
2 Q 2024
1.0%
0.8%
-1.8%
1 Q 2024
-1.8%
5.4%
1.1%
4 Q 2023
1.1%
6.2%
0.8%
3 Q 2023
0.8%
-4.9%
-0.8%
2 Q 2023
-0.8%
-7.3%
-4.2%
1 Q 2023
-4.2%
3.6%
1.8%
4 Q 2022
1.8%
0.1%
3.0%
3 Q 2022
3.0%
1.1%
4.3%
2 Q 2022
4.3%
1.9%
5.1%
1 Q 2022
5.1%
3.4%
5.8%
4 Q 2021
5.8%
2.9%
5.4%
3 Q 2021
5.4%
0.6%
1.9%
2 Q 2021
1.9%
0.3%
0.2%
1 Q 2021
0.2%
-1.1%
-1.0%
4 Q 2020
-1.0%
-2.4%
-3.5%
3 Q 2020
-3.5%
-0.8%
-1.9%
2 Q 2020
-1.9%
0.0%
-1.0%
1 Q 2020
-1.0%
0.1%
0.7%
4 Q 2019
0.7%
0.0%
0.4%
3 Q 2019
0.4%
0.1%
0.9%
2 Q 2019
0.9%
-1.4%
-0.5%
1 Q 2019
-0.5%
-1.1%
0.5%
4 Q 2018
0.5%
-3.8%
1.9%
3 Q 2018
1.9%
-0.3%
3.2%
2 Q 2018
3.2%
0.3%
2.0%
1 Q 2018
2.1%
-0.4%
2.0%
4 Q 2017
2.0%
-0.8%
-1.6%
3 Q 2017
-1.6%
-0.1%
2 Q 2017
-0.1%
1.2%
1 Q 2017
1.2%
0.2%
4 Q 2016
0.2%
-1.0%
3 Q 2016
-1.0%
-1.0%
2 Q 2016
-1.0%
-3.0%
1 Q 2016
-3.0%
-0.3%
4 Q 2015
-0.3%
1.4%
3 Q 2015
1.4%
1.4%
2 Q 2015
1.4%
-0.2%
1 Q 2015
-0.2%
0.9%
4 Q 2014
0.9%
-0.8%
3 Q 2014
-0.8%
-3.0%
2 Q 2014
-3.0%
3.2%
1 Q 2014
3.2%
-0.6%
4 Q 2013
-0.6%
6.1%
3 Q 2013
6.1%
-0.3%
2 Q 2013
-0.3%
0.0%
1 Q 2013
0.0%
0.3%
12
