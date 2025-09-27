L’indice dei prezzi alla produzione (IPP) australiano su base trimestrale misura una variazione dei prezzi dei beni prodotti internamente nel trimestre riportato rispetto al trimestre precedente. L'indice mostra le variazioni di prezzo dal punto di vista del produttore.

La valutazione tiene conto del prezzo base (l'importo ricevuto dal produttore per un prodotto o servizio venduto dall'azienda, tenendo conto di tutti gli sconti, al lordo delle imposte e di altri pagamenti). I pesi proporzionali per ciascuna delle componenti dell'indice sono fissati in base al loro contributo alla valutazione generale. L'elenco dei prodotti e i pesi vengono aggiornati periodicamente per garantire che rimangano rappresentativi delle attività dei fornitori nell'economia australiana.

L'indice dei prezzi alla produzione (PPI) è un indicatore relativo. Riflette la variazione dei prezzi rispetto all'anno base. L'anno base per la maggior parte delle categorie di prezzo è fissato al periodo 2011/12 con alcune eccezioni: il PPI per alcuni dei gruppi di beni è calcolato in relazione al periodo 2012/2013 e 2015/2016. Il benchmark dell'indice nell'anno base è impostato su 100. Pertanto, se il valore dell'indice è di 110 punti, ciò significa che i prezzi sono aumentati del 10% rispetto al periodo di base.

L’IPP riflette i prezzi alla produzione di beni e servizi ed è quindi un indicatore principale dell'inflazione al consumo. A sua volta, l'inflazione al consumo è un fattore importante che influenza lo sviluppo del sistema economico e finanziario del paese. Inoltre, la Reserve Bank of Australia analizza il comportamento degli indici inflazionistici quando adotta la decisione sui tassi di interesse.

Pertanto, economisti e analisti monitorano da vicino le dinamiche IPP nel prevedere il movimento delle quotazioni in dollari australiani. La crescita del IPP è generalmente vista come positiva per il dollaro australiano.

Ultimi valori: