Gli utili al lordo dell'imposta sul reddito australiano su base trimestrale misurano una variazione degli utili totali delle società private al lordo delle imposte sul reddito nel trimestre riportato rispetto al precedente. Il calcolo include il profitto dalle vendite di beni, servizi, attività della società e dai dividendi ricevuti.

L'indicatore riflette l'utile operativo netto calcolato al lordo delle imposte sul reddito e delle voci di spesa straordinaria. Inoltre, gli utili derivanti dalla vendita di beni strumentali propri delle imprese e dai dividendi ricevuti non sono inclusi.

L'indicatore è calcolato sulla base dei dati raccolti dall'Australian Bureau of Statistics da un sondaggio condotto su 19.000 aziende private. La copertura dell'indagine include aziende che rappresentano tutti i settori in conformità con la classificazione industriale standard adottata in Australia e Nuova Zelanda. La versione completa del report fornisce dati stratificati per settore, numero di dipendenti e territorio. L'indicatore è destagionalizzato.

Le aziende con meno di 10 dipendenti sono escluse dal sondaggio. I dati su tali società sono calcolati statisticamente sulla base dei dati sul volume delle vendite. Sono escluse le microimprese che non stanno assumendo.

I profitti operativi lordi delle società private riflettono l'intensità dei processi aziendali nel paese. La crescita del valore può avere un effetto positivo sulle quotazioni in dollari australiani.

Ultimi valori: