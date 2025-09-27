Calendario Economico
Cambiamento occupazionale australiano (Australia Employment Change)
|Medio
|-5.4 K
|24.4 K
|
26.5 K
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|30.9 K
|
-5.4 K
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Il cambiamento occupazionale australiano misura un cambiamento nel numero di australiani ufficialmente impiegati nel mese segnalato.
L'indicatore è calcolato in base all'indagine mensile sulla popolazione. L'indagine si basa su un campione di circa 26.000 abitazioni private e copre circa lo 0,32% dei cittadini australiani di età pari o superiore a 15 anni. Il sondaggio non include membri delle forze di difesa permanenti, personale diplomatico dei governi d'oltremare, residenti all'estero in Australia e membri delle forze di difesa non australiane di stanza in Australia.
Fanno parte dei cittadini occupati le persone di età pari o superiore a 15 anni che hanno soddisfatto uno dei seguenti criteri durante la settimana segnalata:
- Hanno lavorato almeno 1 ora in un'azienda, un'istituzione statale o in un'azienda agricola per una retribuzione, un profitto, una tassa o un prodotto naturale
- Hanno lavorato senza retribuzione per almeno 1 ora in un'azienda familiare o in un'azienda agricola
- Avevano un lavoro a tempo indeterminato, ma erano fuori per una serie di motivi (sciopero, congedo temporaneo, ecc.)
- Erano proprietari di attività che non hanno funzionato
L'occupazione è uno dei principali indicatori di salute economica. La crescita dell'occupazione è un'indicazione di un rafforzamento dell'economia e non è solo un indicatore del benessere sociale, ma è anche un indicatore principale della spesa dei consumatori. Pertanto, il cambiamento nell'occupazione della popolazione influisce indirettamente sul PIL australiano.
Inoltre, la crescita dell'occupazione è un segno di un mercato del lavoro più forte e può essere vista come positiva per le quotazioni in dollari australiani.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Cambiamento occupazionale australiano (Australia Employment Change)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
