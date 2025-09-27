CalendarioSezioni

Cambiamento occupazionale australiano (Australia Employment Change)

Paese:
Australia
AUD, Dollaro australiano
Sorgente:
Bureau of Statistics australiano (Australian Bureau of Statistics)
Settore
Lavoro
Medio -5.4 K 24.4 K
26.5 K
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
30.9 K
-5.4 K
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Il cambiamento occupazionale australiano misura un cambiamento nel numero di australiani ufficialmente impiegati nel mese segnalato.

L'indicatore è calcolato in base all'indagine mensile sulla popolazione. L'indagine si basa su un campione di circa 26.000 abitazioni private e copre circa lo 0,32% dei cittadini australiani di età pari o superiore a 15 anni. Il sondaggio non include membri delle forze di difesa permanenti, personale diplomatico dei governi d'oltremare, residenti all'estero in Australia e membri delle forze di difesa non australiane di stanza in Australia.

Fanno parte dei cittadini occupati le persone di età pari o superiore a 15 anni che hanno soddisfatto uno dei seguenti criteri durante la settimana segnalata:

  • Hanno lavorato almeno 1 ora in un'azienda, un'istituzione statale o in un'azienda agricola per una retribuzione, un profitto, una tassa o un prodotto naturale
  • Hanno lavorato senza retribuzione per almeno 1 ora in un'azienda familiare o in un'azienda agricola
  • Avevano un lavoro a tempo indeterminato, ma erano fuori per una serie di motivi (sciopero, congedo temporaneo, ecc.)
  • Erano proprietari di attività che non hanno funzionato

L'occupazione è uno dei principali indicatori di salute economica. La crescita dell'occupazione è un'indicazione di un rafforzamento dell'economia e non è solo un indicatore del benessere sociale, ma è anche un indicatore principale della spesa dei consumatori. Pertanto, il cambiamento nell'occupazione della popolazione influisce indirettamente sul PIL australiano.

Inoltre, la crescita dell'occupazione è un segno di un mercato del lavoro più forte e può essere vista come positiva per le quotazioni in dollari australiani.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Cambiamento occupazionale australiano (Australia Employment Change)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
-5.4 K
24.4 K
26.5 K
lug 2025
24.5 K
21.4 K
1.0 K
giu 2025
2.0 K
40.2 K
-1.1 K
mag 2025
-2.5 K
44.2 K
87.6 K
apr 2025
89.0 K
36.5 K
36.4 K
mar 2025
32.2 K
-7.1 K
-57.5 K
feb 2025
-52.8 K
59.7 K
30.5 K
gen 2025
44.0 K
57.4 K
60.0 K
dic 2024
56.3 K
16.6 K
28.2 K
nov 2024
35.6 K
24.4 K
12.1 K
ott 2024
15.9 K
60.0 K
61.3 K
set 2024
64.1 K
50.5 K
42.6 K
ago 2024
47.5 K
38.7 K
48.9 K
lug 2024
58.2 K
50.5 K
52.3 K
giu 2024
50.2 K
42.0 K
39.5 K
mag 2024
39.7 K
0.4 K
37.4 K
apr 2024
38.5 K
33.2 K
-5.9 K
mar 2024
-6.6 K
23.0 K
117.6 K
feb 2024
116.5 K
4.5 K
15.3 K
gen 2024
0.5 K
11.5 K
-62.7 K
dic 2023
-65.1 K
14.0 K
72.6 K
nov 2023
61.5 K
48.0 K
42.7 K
ott 2023
55.0 K
52.4 K
7.8 K
set 2023
6.7 K
44.9 K
63.3 K
ago 2023
64.9 K
32.4 K
-1.4 K
lug 2023
-14.6 K
51.8 K
31.6 K
giu 2023
32.6 K
37.2 K
76.5 K
mag 2023
75.9 K
2.6 K
-4.0 K
apr 2023
-4.3 K
38.1 K
61.1 K
mar 2023
53.0 K
41.6 K
63.6 K
feb 2023
64.6 K
-18.6 K
-10.9 K
gen 2023
-11.5 K
-12.8 K
-20.0 K
dic 2022
-14.6 K
32.7 K
58.3 K
nov 2022
64.0 K
46.5 K
43.1 K
ott 2022
32.2 K
-12.2 K
-3.8 K
set 2022
0.9 K
-12.6 K
36.3 K
ago 2022
33.5 K
34.3 K
-40.9 K
lug 2022
-40.9 K
38.4 K
88.4 K
giu 2022
88.4 K
-28.5 K
60.6 K
mag 2022
60.6 K
-13.4 K
4.4 K
apr 2022
4.0 K
40.5 K
20.3 K
mar 2022
17.9 K
-22.4 K
77.4 K
feb 2022
77.4 K
-76.7 K
28.3 K
gen 2022
12.9 K
28.3 K
64.8 K
dic 2021
64.8 K
139.3 K
366.1 K
nov 2021
366.1 K
-89.1 K
-56.0 K
ott 2021
-46.3 K
-104.4 K
-141.1 K
set 2021
-138.0 K
-19.6 K
-146.3 K
ago 2021
-146.3 K
66.8 K
3.1 K
lug 2021
2.2 K
68.2 K
29.1 K
