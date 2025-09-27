Il cambiamento occupazionale australiano misura un cambiamento nel numero di australiani ufficialmente impiegati nel mese segnalato.

L'indicatore è calcolato in base all'indagine mensile sulla popolazione. L'indagine si basa su un campione di circa 26.000 abitazioni private e copre circa lo 0,32% dei cittadini australiani di età pari o superiore a 15 anni. Il sondaggio non include membri delle forze di difesa permanenti, personale diplomatico dei governi d'oltremare, residenti all'estero in Australia e membri delle forze di difesa non australiane di stanza in Australia.

Fanno parte dei cittadini occupati le persone di età pari o superiore a 15 anni che hanno soddisfatto uno dei seguenti criteri durante la settimana segnalata:

Hanno lavorato almeno 1 ora in un'azienda, un'istituzione statale o in un'azienda agricola per una retribuzione, un profitto, una tassa o un prodotto naturale

Hanno lavorato senza retribuzione per almeno 1 ora in un'azienda familiare o in un'azienda agricola

Avevano un lavoro a tempo indeterminato, ma erano fuori per una serie di motivi (sciopero, congedo temporaneo, ecc.)

Erano proprietari di attività che non hanno funzionato

L'occupazione è uno dei principali indicatori di salute economica. La crescita dell'occupazione è un'indicazione di un rafforzamento dell'economia e non è solo un indicatore del benessere sociale, ma è anche un indicatore principale della spesa dei consumatori. Pertanto, il cambiamento nell'occupazione della popolazione influisce indirettamente sul PIL australiano.

Inoltre, la crescita dell'occupazione è un segno di un mercato del lavoro più forte e può essere vista come positiva per le quotazioni in dollari australiani.

Ultimi valori: