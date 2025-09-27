CalendarioSezioni

Indice delle Costruzioni Ai Group Australia (Ai Group Australia Construction Index)

Paese:
Australia
AUD, Dollaro australiano
Sorgente:
Industry Group australiano (Australian Industry Group)
Settore
Azienda
Basso 1.0
-1.3
Ultima versione
Precedente
1.0
Prossima versione
Precedente
Ultimi valori:

dati effettivi

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice delle Costruzioni Ai Group Australia (Ai Group Australia Construction Index)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
1.0
-1.3
lug 2025
-1.3
-14.9
giu 2025
-14.9
-6.4
mag 2025
-6.4
-7.9
apr 2025
-7.9
-19.3
mar 2025
-19.3
-3.7
feb 2025
-3.7
-20.0
gen 2025
-20.0
-19.0
nov 2024
-19.0
-40.9
ott 2024
-40.9
-19.8
set 2024
-19.8
-38.1
ago 2024
-38.1
-20.7
lug 2024
-20.7
-23.2
giu 2024
-23.2
-68.1
mag 2024
-68.1
-25.6
apr 2024
-25.6
-12.9
mar 2024
-12.9
-18.4
feb 2024
-18.4
-11.5
gen 2024
-11.5
-22.2
nov 2023
-22.2
18.5
ott 2023
18.5
7.1
set 2023
7.1
-9.9
ago 2023
-9.9
-9.2
lug 2023
-9.2
10.6
giu 2023
10.6
-6.6
mag 2023
-6.6
-12.4
apr 2023
-12.4
-5.8
