Il PMI del settore manifatturiero della Commonwealth Bank è un indicatore dei cambiamenti nelle condizioni di business nel settore industriale australiano nel mese specificato rispetto al mese precedente. L'indicatore si basa su indagini mensili sui responsabili degli acquisti che lavorano in aziende private del settore manifatturiero. Gli intervistati vengono interpellati in merito a cinque parametri principali: produzione, nuovi ordini, consegne dei fornitori, livelli di inventario e ambiente occupazionale. L'indice riflette le condizioni degli affari nel settore manifatturiero e caratterizza lo stato del settore. Un valore superiore a 50 indica una crescita del settore e può avere un effetto positivo sulle quotazioni in dollari australiani.

Ultimi valori: