CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Indice dei responsabili degli acquisti del settore manifatturiero S&P Global Australia (PMI) (S&P Global Australia Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

Paese:
Australia
AUD, Dollaro australiano
Sorgente:
S&P Global
Settore
Azienda
Basso 53.0 50.2
51.6
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
52.7
53.0
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

Il PMI del settore manifatturiero della Commonwealth Bank è un indicatore dei cambiamenti nelle condizioni di business nel settore industriale australiano nel mese specificato rispetto al mese precedente. L'indicatore si basa su indagini mensili sui responsabili degli acquisti che lavorano in aziende private del settore manifatturiero. Gli intervistati vengono interpellati in merito a cinque parametri principali: produzione, nuovi ordini, consegne dei fornitori, livelli di inventario e ambiente occupazionale. L'indice riflette le condizioni degli affari nel settore manifatturiero e caratterizza lo stato del settore. Un valore superiore a 50 indica una crescita del settore e può avere un effetto positivo sulle quotazioni in dollari australiani.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei responsabili degli acquisti del settore manifatturiero S&P Global Australia (PMI) (S&P Global Australia Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
53.0
50.2
51.6
lug 2025
51.6
49.3
50.6
giu 2025
50.6
51.2
51.0
mag 2025
51.0
48.4
51.7
apr 2025
51.7
49.4
52.6
mar 2025
52.6
48.1
50.4
feb 2025
50.4
47.9
50.2
gen 2025
50.2
47.9
48.2
dic 2024
48.2
47.9
49.4
nov 2024
49.4
47.9
46.6
ott 2024
46.6
48.0
46.7
set 2024
46.7
47.6
48.5
ago 2024
48.5
48.0
47.5
lug 2024
47.5
48.1
47.2
giu 2024
47.2
48.4
49.7
mag 2024
49.7
48.2
49.6
apr 2024
49.6
47.7
47.3
mar 2024
47.3
48.4
47.8
feb 2024
47.8
49.3
50.1
gen 2024
50.1
47.6
47.6
dic 2023
47.6
47.8
47.8
dic 2023 prelim.
47.8
47.6
47.7
nov 2023
47.7
47.7
47.7
nov 2023 prelim.
47.7
48.0
48.2
ott 2023
48.2
48.0
48.0
ott 2023 prelim.
48.0
48.4
48.7
set 2023
48.7
48.2
48.2
set 2023 prelim.
48.2
49.5
49.6
ago 2023
49.6
49.4
49.4
ago 2023 prelim.
49.4
49.6
49.6
lug 2023
49.6
49.6
49.6
lug 2023 prelim.
49.6
48.3
48.2
giu 2023
48.2
48.6
48.6
giu 2023 prelim.
48.6
48.1
48.4
mag 2023
48.4
48.0
48.0
mag 2023 prelim.
48.0
47.3
48.0
apr 2023
48.0
48.1
48.1
apr 2023 prelim.
48.1
48.8
49.1
mar 2023
49.1
48.7
48.7
mar 2023 prelim.
48.7
50.3
50.5
feb 2023
50.5
50.1
50.1
feb 2023 prelim.
50.1
49.9
50.0
gen 2023
50.0
49.8
49.8
gen 2023 prelim.
49.8
50.3
50.2
dic 2022
50.2
50.4
50.4
dic 2022 prelim.
50.4
51.8
51.3
nov 2022
51.3
51.5
51.5
nov 2022 prelim.
51.5
52.4
52.7
ott 2022
52.7
52.8
52.8
ott 2022 prelim.
52.8
52.5
53.5
123
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento