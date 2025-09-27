Calendario Economico
Indice dei responsabili degli acquisti del settore manifatturiero S&P Global Australia (PMI) (S&P Global Australia Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))
|Basso
|53.0
|50.2
|
51.6
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|52.7
|
53.0
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Il PMI del settore manifatturiero della Commonwealth Bank è un indicatore dei cambiamenti nelle condizioni di business nel settore industriale australiano nel mese specificato rispetto al mese precedente. L'indicatore si basa su indagini mensili sui responsabili degli acquisti che lavorano in aziende private del settore manifatturiero. Gli intervistati vengono interpellati in merito a cinque parametri principali: produzione, nuovi ordini, consegne dei fornitori, livelli di inventario e ambiente occupazionale. L'indice riflette le condizioni degli affari nel settore manifatturiero e caratterizza lo stato del settore. Un valore superiore a 50 indica una crescita del settore e può avere un effetto positivo sulle quotazioni in dollari australiani.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei responsabili degli acquisti del settore manifatturiero S&P Global Australia (PMI) (S&P Global Australia Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
