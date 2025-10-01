L’indice delle retribuzioni (WPI) australiane su base annuale rappresenta la variazione del livello salariale medio nel settore pubblico e nelle imprese private nel trimestre riportato rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

L’indice delle retribuzioni misura i cambiamenti nel tempo non influenzati da cambiamenti nella qualità o nella quantità del lavoro svolto. La metodologia di calcolo prevede la protezione dall'impatto dei cambiamenti strutturali nel mercato del lavoro.

L'indice è calcolato sulla base dei risultati di un sondaggio condotto su circa 3.000 aziende australiane. I dati salariali relativi a circa 18.000 posti di lavoro abbinati sono raccolti dai datori di lavoro selezionati. L'indagine riguarda i dati provenienti da organizzazioni che impiegano organizzazioni del settore privato e pubblico, ad eccezione delle imprese che operano nel settore agricolo, forestale o della pesca, delle famiglie private che impiegano personale e delle ambasciate straniere. L’indice delle retribuzioni riflette i dati sulla popolazione target dei datori di lavoro, ad eccezione dei posti di lavoro delle forze di difesa, dei proprietari di imprese non costituite in società e di alcune altre persone. L'indice comprende i lavori a tempo pieno, part-time, permanenti e occasionali.

L'indice dei prezzi salariali tiene conto dei pagamenti effettuati ai dipendenti non interessati da pagamenti di straordinari, bonus e indennità. Anche gli elementi di motivazione negativa (penalità) sono esclusi dal calcolo. L'indice è calcolato in relazione ad un determinato periodo di riferimento (attualmente è il periodo 2008/2009).

L'indice dei prezzi salariali è un indicatore principale della spesa dei consumatori. Inoltre, è uno degli indicatori chiave della pressione inflazionistica sui salari. Pertanto, l’indice delle retribuzioni viene utilizzato dalla Reserve Bank of Australia come una delle fonti di dati preferite nella valutazione dell'efficacia della politica monetaria.

L'indicatore che legge la crescita può avere un effetto positivo sulle quotazioni in dollari australiani.

Ultimi valori: