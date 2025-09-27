CalendarioSezioni

Cambiamento occupazionale australiano full-time (Australia Full-Time Employment Change)

Paese:
Australia
AUD, Dollaro australiano
Sorgente:
Bureau of Statistics australiano (Australian Bureau of Statistics)
Settore
Lavoro
Medio -40.9 K
63.6 K
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
-40.9 K
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Il cambiamento occupazionale full-time australiano riflette un cambiamento nel numero di persone che hanno un lavoro a tempo pieno nel mese in corso.

L'indicatore è calcolato in base all'indagine mensile sulla popolazione. L'indagine si basa su un campione di circa 26.000 abitazioni private e copre circa lo 0,32% dei cittadini australiani di età pari o superiore a 15 anni. Il sondaggio non include membri delle forze di difesa permanenti, personale diplomatico dei governi d'oltremare, residenti all'estero in Australia e membri delle forze di difesa non australiane di stanza in Australia.

L'occupazione a tempo pieno qui è caratterizzata dal lavoro di 35 ore settimanali o più: in un'azienda, in un'istituzione statale, in una fattoria, in un'azienda familiare, ecc. Anche gli imprenditori sono inclusi nel calcolo.

Quando valutano la forza del mercato del lavoro, gli analisti prestano attenzione principalmente all'occupazione a tempo pieno, poiché la sua crescita indica un rafforzamento dell'economia. Più persone sono impiegate a tempo pieno, maggiore è la spesa dei consumatori a medio termine e quindi più attivo è lo sviluppo dell'economia.

La crescita dell'indicatore dimostra l'espansione del mercato del lavoro, la quale può essere vista come positiva per le quotazioni in dollari australiani.

Ultimi valori:

dati effettivi

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Cambiamento occupazionale australiano full-time (Australia Full-Time Employment Change)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
-40.9 K
63.6 K
lug 2025
60.5 K
-36.6 K
giu 2025
-38.2 K
41.9 K
mag 2025
38.7 K
58.6 K
apr 2025
59.5 K
12.2 K
mar 2025
15.0 K
-43.8 K
feb 2025
-35.7 K
37.0 K
gen 2025
54.1 K
-23.7 K
dic 2024
-23.7 K
49.5 K
nov 2024
52.6 K
9.0 K
ott 2024
9.7 K
48.8 K
set 2024
51.6 K
-5.9 K
ago 2024
-3.1 K
64.7 K
lug 2024
60.5 K
45.2 K
giu 2024
43.3 K
41.3 K
mag 2024
41.7 K
-7.6 K
apr 2024
-6.1 K
26.6 K
mar 2024
27.9 K
79.4 K
feb 2024
78.2 K
19.9 K
gen 2024
11.1 K
-109.4 K
dic 2023
-106.6 K
57.0 K
nov 2023
57.0 K
10.7 K
ott 2023
17.0 K
-36.5 K
set 2023
-39.9 K
7.2 K
ago 2023
2.8 K
-18.7 K
lug 2023
-24.2 K
38.0 K
giu 2023
39.3 K
62.9 K
mag 2023
61.7 K
-28.6 K
apr 2023
-27.1 K
82.5 K
mar 2023
72.2 K
79.2 K
feb 2023
74.9 K
-42.4 K
gen 2023
-43.3 K
14.4 K
dic 2022
17.6 K
33.3 K
nov 2022
34.2 K
55.0 K
ott 2022
47.1 K
10.9 K
set 2022
13.3 K
55.0 K
ago 2022
58.8 K
-86.9 K
lug 2022
-86.9 K
52.9 K
giu 2022
52.9 K
69.4 K
mag 2022
69.4 K
93.4 K
apr 2022
92.4 K
19.9 K
mar 2022
20.5 K
121.9 K
feb 2022
121.9 K
-6.1 K
gen 2022
-17.0 K
41.5 K
dic 2021
41.5 K
128.3 K
nov 2021
128.3 K
-47.2 K
ott 2021
-40.4 K
25.1 K
set 2021
26.7 K
-68.0 K
ago 2021
-68.0 K
-5.0 K
lug 2021
-4.2 K
51.6 K
12345
