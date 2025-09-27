Calendario Economico
Cambiamento occupazionale australiano full-time (Australia Full-Time Employment Change)
|Medio
|-40.9 K
|
63.6 K
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|
-40.9 K
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Il cambiamento occupazionale full-time australiano riflette un cambiamento nel numero di persone che hanno un lavoro a tempo pieno nel mese in corso.
L'indicatore è calcolato in base all'indagine mensile sulla popolazione. L'indagine si basa su un campione di circa 26.000 abitazioni private e copre circa lo 0,32% dei cittadini australiani di età pari o superiore a 15 anni. Il sondaggio non include membri delle forze di difesa permanenti, personale diplomatico dei governi d'oltremare, residenti all'estero in Australia e membri delle forze di difesa non australiane di stanza in Australia.
L'occupazione a tempo pieno qui è caratterizzata dal lavoro di 35 ore settimanali o più: in un'azienda, in un'istituzione statale, in una fattoria, in un'azienda familiare, ecc. Anche gli imprenditori sono inclusi nel calcolo.
Quando valutano la forza del mercato del lavoro, gli analisti prestano attenzione principalmente all'occupazione a tempo pieno, poiché la sua crescita indica un rafforzamento dell'economia. Più persone sono impiegate a tempo pieno, maggiore è la spesa dei consumatori a medio termine e quindi più attivo è lo sviluppo dell'economia.
La crescita dell'indicatore dimostra l'espansione del mercato del lavoro, la quale può essere vista come positiva per le quotazioni in dollari australiani.
Ultimi valori:
dati effettivi
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Cambiamento occupazionale australiano full-time (Australia Full-Time Employment Change)"indicatore macroeconomico.
