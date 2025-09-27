CalendarioSezioni

Indice dei prezzi delle commodity della Reserve Bank of Australia (RBA) su base annuale (Reserve Bank of Australia (RBA) Index of Commodity Prices y/y)

Paese:
Australia
AUD, Dollaro australiano
Sorgente:
Reserve Bank of Australia
Settore
Prezzi
Basso -4.3% -9.2%
-9.7%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
-2.0%
-4.3%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
L'indice dei prezzi delle commodity della Reserve Bank of Australia (RBA) su base annuale misura la variazione media ponderata dei prezzi delle materie prime nel mese riportato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

A ciascuno dei valori utilizzati per il calcolo dell'indice viene assegnato un certo peso, il quale riflette la sua importanza nel volume totale delle esportazioni per il periodo di base. I pesi delle varie materie prime vengono aggiornati annualmente e calcolati in base ai valori delle esportazioni ​per i due anni fiscali precedenti. L'attuale periodo di riferimento è fissato al 2011/2012; il benchmark dell'indice per quegli anni è pari a 100.

L'elenco attuale comprende più di 20 beni esportati dall'Australia, il che rappresenta circa il 90% dei proventi delle esportazioni del paese. La Reserve Bank of Australia rivede regolarmente le componenti dell'indice per garantire che rifletta tutte le posizioni principali. L'elenco viene rivisto approssimativamente ogni cinque anni. I calcoli si basano sui valori medi ponderati dei prezzi contrattuali e spot forniti dall'Australian Bureau of Statistics.

L'Australia ha un'economia di tipo export. Il suo sviluppo dipende in gran parte dai prezzi all'esportazione dei prodotti primari, dal minerale di ferro ai prodotti alimentari (carne, latte, prodotti vegetali). La variazione dei prezzi può avere un impatto significativo sui flussi di cassa e sull'attività economica nel paese. Pertanto, la crescita dell'indice delle materie prime può avere un effetto positivo sulle quotazioni in dollari australiani.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
-4.3%
-9.2%
-9.7%
lug 2025
-9.0%
-8.9%
-10.0%
giu 2025
-8.7%
-7.6%
-9.4%
mag 2025
-7.7%
-3.5%
-7.1%
apr 2025
-6.1%
-3.9%
-7.2%
mar 2025
-6.5%
-8.6%
-8.8%
feb 2025
-8.2%
-17.8%
-10.7%
gen 2025
-11.9%
-5.8%
-10.4%
dic 2024
-10.7%
-16.6%
-10.8%
nov 2024
-11.8%
-6.7%
-9.3%
ott 2024
-7.8%
-6.6%
-10.8%
set 2024
-10.1%
-8.2%
-6.0%
ago 2024
-5.2%
2.0%
-4.2%
lug 2024
-3.0%
-7.3%
-3.5%
giu 2024
-4.1%
5.0%
-6.0%
mag 2024
-4.2%
-15.6%
-12.1%
apr 2024
-11.6%
-18.1%
-14.9%
mar 2024
-15.3%
-14.0%
-15.3%
feb 2024
-11.0%
-7.0%
-10.4%
gen 2024
-10.4%
-5.6%
-11.2%
dic 2023
-10.7%
-12.9%
-12.8%
nov 2023
-10.5%
-24.7%
-15.9%
ott 2023
-16.8%
-26.8%
-21.4%
set 2023
-22.0%
-22.9%
ago 2023
-23.2%
-23.8%
lug 2023
-23.5%
-19.0%
-21.5%
giu 2023
-21.5%
-15.5%
-21.5%
mag 2023
-22.2%
-25.7%
-19.2%
apr 2023
-19.2%
-20.7%
-6.9%
mar 2023
-9.1%
-9.3%
4.7%
feb 2023
3.6%
-2.4%
11.0%
gen 2023
10.6%
21.9%
14.1%
dic 2022
15.6%
24.8%
19.6%
nov 2022
19.1%
20.3%
31.6%
ott 2022
22.4%
26.2%
31.9%
set 2022
30.6%
21.4%
23.3%
ago 2022
21.7%
21.5%
10.3%
lug 2022
14.1%
20.1%
29.2%
giu 2022
24.3%
38.2%
34.7%
mag 2022
30.4%
38.2%
40.3%
apr 2022
39.9%
49.7%
39.6%
mar 2022
40.9%
10.0%
34.0%
feb 2022
16.7%
33.1%
22.2%
gen 2022
25.3%
15.3%
28.7%
dic 2021
25.7%
30.0%
36.7%
nov 2021
36.2%
45.7%
42.8%
ott 2021
40.7%
28.0%
36.8%
set 2021
37.4%
46.9%
49.3%
ago 2021
50.3%
65.8%
62.3%
lug 2021
59.9%
53.6%
50.1%
