Calendario Economico
Indice dei prezzi delle commodity della Reserve Bank of Australia (RBA) su base annuale (Reserve Bank of Australia (RBA) Index of Commodity Prices y/y)
|Basso
|-4.3%
|-9.2%
|
-9.7%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|-2.0%
|
-4.3%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'indice dei prezzi delle commodity della Reserve Bank of Australia (RBA) su base annuale misura la variazione media ponderata dei prezzi delle materie prime nel mese riportato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
A ciascuno dei valori utilizzati per il calcolo dell'indice viene assegnato un certo peso, il quale riflette la sua importanza nel volume totale delle esportazioni per il periodo di base. I pesi delle varie materie prime vengono aggiornati annualmente e calcolati in base ai valori delle esportazioni per i due anni fiscali precedenti. L'attuale periodo di riferimento è fissato al 2011/2012; il benchmark dell'indice per quegli anni è pari a 100.
L'elenco attuale comprende più di 20 beni esportati dall'Australia, il che rappresenta circa il 90% dei proventi delle esportazioni del paese. La Reserve Bank of Australia rivede regolarmente le componenti dell'indice per garantire che rifletta tutte le posizioni principali. L'elenco viene rivisto approssimativamente ogni cinque anni. I calcoli si basano sui valori medi ponderati dei prezzi contrattuali e spot forniti dall'Australian Bureau of Statistics.
L'Australia ha un'economia di tipo export. Il suo sviluppo dipende in gran parte dai prezzi all'esportazione dei prodotti primari, dal minerale di ferro ai prodotti alimentari (carne, latte, prodotti vegetali). La variazione dei prezzi può avere un impatto significativo sui flussi di cassa e sull'attività economica nel paese. Pertanto, la crescita dell'indice delle materie prime può avere un effetto positivo sulle quotazioni in dollari australiani.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei prezzi delle commodity della Reserve Bank of Australia (RBA) su base annuale (Reserve Bank of Australia (RBA) Index of Commodity Prices y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
