L'indice dei prezzi delle commodity della Reserve Bank of Australia (RBA) su base annuale misura la variazione media ponderata dei prezzi delle materie prime nel mese riportato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

A ciascuno dei valori utilizzati per il calcolo dell'indice viene assegnato un certo peso, il quale riflette la sua importanza nel volume totale delle esportazioni per il periodo di base. I pesi delle varie materie prime vengono aggiornati annualmente e calcolati in base ai valori delle esportazioni ​per i due anni fiscali precedenti. L'attuale periodo di riferimento è fissato al 2011/2012; il benchmark dell'indice per quegli anni è pari a 100.

L'elenco attuale comprende più di 20 beni esportati dall'Australia, il che rappresenta circa il 90% dei proventi delle esportazioni del paese. La Reserve Bank of Australia rivede regolarmente le componenti dell'indice per garantire che rifletta tutte le posizioni principali. L'elenco viene rivisto approssimativamente ogni cinque anni. I calcoli si basano sui valori medi ponderati dei prezzi contrattuali e spot forniti dall'Australian Bureau of Statistics.

L'Australia ha un'economia di tipo export. Il suo sviluppo dipende in gran parte dai prezzi all'esportazione dei prodotti primari, dal minerale di ferro ai prodotti alimentari (carne, latte, prodotti vegetali). La variazione dei prezzi può avere un impatto significativo sui flussi di cassa e sull'attività economica nel paese. Pertanto, la crescita dell'indice delle materie prime può avere un effetto positivo sulle quotazioni in dollari australiani.

