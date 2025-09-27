CalendarioSezioni

Indice Manufatturiero Ai Group Australia (Ai Group Australia Manufacturing Index)

Paese:
Australia
AUD, Dollaro australiano
Sorgente:
Industry Group australiano (Australian Industry Group)
Settore
Azienda
Basso -20.9
-23.9
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
-20.9
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Ultimi valori:

dati effettivi

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice Manufatturiero Ai Group Australia (Ai Group Australia Manufacturing Index)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
-20.9
-23.9
lug 2025
-23.9
-29.3
giu 2025
-29.3
-23.5
mag 2025
-23.5
-26.5
apr 2025
-26.5
-29.7
mar 2025
-29.7
-8.2
feb 2025
-8.2
-22.7
gen 2025
-22.7
-17.9
nov 2024
-17.9
-19.7
ott 2024
-19.7
-33.6
set 2024
-33.6
-30.8
ago 2024
-30.8
-19.5
lug 2024
-19.5
-26.5
giu 2024
-26.5
-31.1
mag 2024
-31.1
-13.9
apr 2024
-13.9
-7.0
mar 2024
-7.0
-12.6
feb 2024
-12.6
-23.8
gen 2024
-23.8
-25.3
nov 2023
-25.3
-20.9
ott 2023
-20.9
-12.8
set 2023
-12.8
-19.8
ago 2023
-19.8
-25.6
lug 2023
-25.6
-19.8
giu 2023
-19.8
-5.1
mag 2023
-5.1
-20.2
apr 2023
-20.2
5.6
