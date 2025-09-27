Le spese in conto capitale per le costruzioni australiane su base trimestrale riflettono le spese in conto capitale private per la costruzione di edifici e strutture nel trimestre riportato rispetto al precedente. L'indicatore è calcolato sulla base dei dati raccolti dall'Australian Bureau of Statistics da un sondaggio su 9.000 aziende private che rappresentano diversi settori dell'economia nazionale (in conformità con la classificazione generalmente accettata).

Sono esclusi dal calcolo i seguenti settori: agricoltura, silvicoltura, pesca, istruzione, assistenza sanitaria, fondi pensione. Anche le spese dei dipartimenti, delle autorità governative e di altri organismi statali sono escluse dal calcolo.

Il campione non include le aziende con un numero limitato di dipendenti: si ritiene che abbiano scarso effetto sulle spese in conto capitale degli edifici nazionali. Il campione viene esaminato su base trimestrale: le società che cessano le loro attività sono escluse dall'indagine e le nuove società sono incluse.

L'indagine riguarda nuovi edifici e strutture tecnologiche, restauro e ricostruzione, comunicazioni ingegneristiche e altri tipi di immobilizzazioni. Inoltre, il calcolo include la costruzione di strade, ponti, moli, porti, linee ferroviarie, condotte, ecc.

La crescita delle spese in conto capitale è un'indicazione dello sviluppo del business. Pertanto, l'indicatore può essere una misura indiretta della crescita dell'attività economica a medio e lungo termine. La sua interpretazione a breve termine è collegata alle approvazioni delle costruzioni e all'indice di costruzione australiano. La crescita di questi indicatori può essere vista come positiva per il settore delle costruzioni, il quale, a sua volta, dà un contributo significativo al PIL.

La crescita degli indicatori può avere un effetto positivo sul dollaro australiano.

Ultimi valori: