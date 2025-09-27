Le importazioni australiane su base mensile riflettono una variazione del valore in USD di beni e servizi acquistati da residenti australiani all'estero nel mese riportato. Il calcolo del valore delle importazioni nella valuta statunitense prevede un corretto confronto delle importazioni australiane con altri paesi e una corretta valutazione delle statistiche commerciali. Gli economisti utilizzano l'indicatore per valutare la struttura e l'intensità dei flussi commerciali.

Le statistiche commerciali sono calcolate in base alle informazioni che le società importatrici forniscono alle agenzie governative. I dati vengono adeguati prima di essere aggiunti alla bilancia dei pagamenti. In pratica, il calcolo delle statistiche di esportazione si basa sulle merci che subiscono il regime doganale e per le quali viene preparata una dichiarazione doganale.

Sono esclusi dal calcolo i seguenti gruppi di merci:

Importazioni temporanee di merci non destinate alla vendita (merci in transito, opere d'arte per esposizione, cavalli da corsa, ecc; articoli importati per essere riparati)

Giornali e periodici inviati in Australia in abbonamento diretto

Veicoli destinati alle merci e ai passeggeri

Beni su supporti digitali (film, registrazioni audio, libri online, ecc.)

Rifiuti e rottami senza valore commerciale

Alcuni altri articoli

Una variazione del volume delle importazioni è uno dei fattori importanti per valutare lo sviluppo economico. Questo indicatore è una componente significativa del PIL nazionale.

L'impatto delle importazioni sulle quotazioni in dollari australiani è ambiguo e dipende dal contesto dei cicli economici e da altri indicatori economici, come le dinamiche di produzione. Generalmente, i residenti in Australia devono vendere il dollaro australiano e acquistare valuta estera per pagare al fornitore le consegne di importazione. Pertanto, la forte crescita delle importazioni può essere vista come negativa per le quotazioni delle valute nazionali. Tuttavia, l'effetto di questa componente della bilancia commerciale sulla volatilità dell'AUD è di solito di natura breve.

Ultimi valori: