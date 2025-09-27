Calendario Economico
Credito del settore privato della Reserve Bank of Australia (RBA) su base mensile (Reserve Bank of Australia (RBA) Private Sector Credit m/m)
|Basso
|0.7%
|0.6%
|
0.6%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|0.6%
|
0.7%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Il credito del settore privato su base mensile della Reserve Bank of Australia (RBA) riflette le variazioni nell'importo dei crediti concessi a privati e società in un dato mese rispetto al mese precedente.
I crediti emessi a famiglie e imprese private caratterizzano il livello di sviluppo del settore bancario del paese, il benessere dei consumatori e, in parte, le vendite al dettaglio australiane. Questo indicatore non è predittivo: le persone di solito prendono più prestiti quando il tasso di interesse diminuisce o quando il mercato del lavoro cresce (le famiglie diventano più fiduciose nei redditi futuri). Questa cifra è raramente interpretata come un indicatore separato e di solito viene analizzata in combinazione con altri indicatori, come la spesa dei consumatori, i salari, lo sviluppo del settore bancario.
In generale, la crescita del credito del settore privato in Australia è vista come favorevole per il dollaro australiano, in quanto indica un aumento dell'attività economica.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Credito del settore privato della Reserve Bank of Australia (RBA) su base mensile (Reserve Bank of Australia (RBA) Private Sector Credit m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
Widget calendario economico per il tuo sito web
Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.
I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.
Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress