Il credito del settore privato su base mensile della Reserve Bank of Australia (RBA) riflette le variazioni nell'importo dei crediti concessi a privati e società in un dato mese rispetto al mese precedente.

I crediti emessi a famiglie e imprese private caratterizzano il livello di sviluppo del settore bancario del paese, il benessere dei consumatori e, in parte, le vendite al dettaglio australiane. Questo indicatore non è predittivo: le persone di solito prendono più prestiti quando il tasso di interesse diminuisce o quando il mercato del lavoro cresce (le famiglie diventano più fiduciose nei redditi futuri). Questa cifra è raramente interpretata come un indicatore separato e di solito viene analizzata in combinazione con altri indicatori, come la spesa dei consumatori, i salari, lo sviluppo del settore bancario.

In generale, la crescita del credito del settore privato in Australia è vista come favorevole per il dollaro australiano, in quanto indica un aumento dell'attività economica.

