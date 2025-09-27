CalendarioSezioni

Annunci di lavoro ANZ in Australia su base mensile (ANZ Australia Job Advertisements m/m)

Paese:
Australia
AUD, Dollaro australiano
Sorgente:
Gruppo bancario australiano e neozelandese (Australia and New Zealand Banking Group)
Settore
Lavoro
Basso 0.1% -0.3%
-0.6%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
0.0%
0.1%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

L'indicatore ANZ per gli annunci di lavoro su base mensile riflette una variazione percentuale del numero di posti vacanti pubblicati su grandi giornali e siti web rispetto al precedente periodo riportato. Un valore superiore al previsto può avere un effetto positivo sulle quotazioni in dollari australiani.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Annunci di lavoro ANZ in Australia su base mensile (ANZ Australia Job Advertisements m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
0.1%
-0.3%
-0.6%
lug 2025
-1.0%
-0.3%
1.6%
giu 2025
1.8%
-0.4%
-0.6%
mag 2025
-1.2%
1.4%
-0.3%
apr 2025
0.5%
0.3%
0.4%
mar 2025
0.4%
-1.2%
-1.3%
feb 2025
-1.4%
-0.2%
1.3%
gen 2025
0.2%
1.2%
0.3%
dic 2024
0.3%
-0.8%
-1.8%
nov 2024
-1.3%
0.5%
0.7%
ott 2024
0.3%
1.7%
2.3%
set 2024
1.6%
0.8%
-1.8%
ago 2024
-2.1%
-1.1%
-2.7%
lug 2024
-3.0%
-0.9%
-2.7%
giu 2024
-2.2%
0.5%
-1.9%
mag 2024
-2.1%
0.3%
-2.3%
apr 2024
2.8%
-1.0%
-1.0%
mar 2024
-1.0%
-0.9%
-2.1%
feb 2024
-2.8%
0.1%
3.4%
gen 2024
1.7%
-0.9%
0.6%
dic 2023
0.1%
0.1%
-5.1%
nov 2023
-4.6%
0.4%
-3.4%
ott 2023
-3.0%
0.1%
-0.5%
set 2023
-0.1%
-0.4%
1.7%
ago 2023
1.9%
-0.4%
0.7%
lug 2023
0.4%
0.1%
-2.7%
giu 2023
-2.5%
-0.4%
0.0%
mag 2023
0.1%
-0.7%
apr 2023
-0.3%
-2.7%
mar 2023
-2.4%
-0.5%
set 2022
-0.5%
0.0%
2.0%
ago 2022
2.0%
1.1%
-1.1%
lug 2022
-1.1%
0.8%
1.4%
giu 2022
1.4%
-0.6%
0.4%
mag 2022
0.4%
-1.4%
-2.0%
apr 2022
-0.5%
-0.3%
0.4%
mar 2022
0.4%
1.6%
8.4%
feb 2022
8.4%
1.6%
-0.3%
gen 2022
-0.3%
-0.4%
-5.5%
dic 2021
-5.5%
-1.4%
7.4%
nov 2021
7.4%
-0.9%
6.2%
ott 2021
6.2%
-0.2%
-2.8%
set 2021
-2.8%
0.7%
-2.5%
ago 2021
-2.5%
0.8%
-1.3%
lug 2021
-0.5%
-0.3%
1.5%
giu 2021
3.0%
-1.6%
7.9%
mag 2021
7.9%
-0.4%
4.7%
apr 2021
4.7%
1.8%
7.8%
mar 2021
7.4%
0.5%
8.8%
feb 2021
7.2%
-1.9%
2.6%
1234
