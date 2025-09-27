Calendario Economico
Annunci di lavoro ANZ in Australia su base mensile (ANZ Australia Job Advertisements m/m)
|Basso
|0.1%
|-0.3%
|
-0.6%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|0.0%
|
0.1%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'indicatore ANZ per gli annunci di lavoro su base mensile riflette una variazione percentuale del numero di posti vacanti pubblicati su grandi giornali e siti web rispetto al precedente periodo riportato. Un valore superiore al previsto può avere un effetto positivo sulle quotazioni in dollari australiani.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Annunci di lavoro ANZ in Australia su base mensile (ANZ Australia Job Advertisements m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
Widget calendario economico per il tuo sito web
Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.
I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.
Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress