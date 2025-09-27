I lavori di costruzione svolti australiano su base trimestrale misurano un cambiamento nel numero di progetti di costruzione residenziali e non residenziali completati, nonché di ingegneria, nel trimestre riportato rispetto al precedente.

Il calcolo dell'indicatore copre i lavori di costruzione di edifici e ingegneria eseguiti sia per il settore privato che per quello pubblico. L'ambito comprende tutti i progetti approvati che comportano la costruzione di nuovi edifici, modifiche o ampliamenti strutturali e la costruzione di comunicazioni ingegneristiche. I lavori di manutenzione sono esclusi dal calcolo.

La versione completa del rapporto presenta dati suddivisi in diverse classi in base ai settori (privato o pubblico), ai tipi di costruzione (residenziale o non residenziale) e al tipo di lavoro (nuovi progetti o modifiche a quelli esistenti). Per escludere l'influenza di fattori climatici e altri fattori economicamente insignificanti, la destagionalizzazione viene applicata al calcolo dell'indicatore.

Il lavoro di costruzione svolto è raramente interpretato come un indicatore separato. Tuttavia, questo indicatore è coinvolto nel calcolo del PIL (il settore delle costruzioni è una parte importante dell'economia australiana). Colpisce anche i mercati immobiliari e commerciali. Pertanto, gli analisti tengono conto delle cifre quando valutano la situazione economica complessiva del paese.

La crescita dell'indicatore può avere un effetto positivo sulle quotazioni in dollari australiani.

Ultimi valori: