Lavori di costruzione svolti australiani su base trimestrale (Australia Construction Work Done q/q)
|Medio
|3.0%
|0.4%
|
-0.3%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
I lavori di costruzione svolti australiano su base trimestrale misurano un cambiamento nel numero di progetti di costruzione residenziali e non residenziali completati, nonché di ingegneria, nel trimestre riportato rispetto al precedente.
Il calcolo dell'indicatore copre i lavori di costruzione di edifici e ingegneria eseguiti sia per il settore privato che per quello pubblico. L'ambito comprende tutti i progetti approvati che comportano la costruzione di nuovi edifici, modifiche o ampliamenti strutturali e la costruzione di comunicazioni ingegneristiche. I lavori di manutenzione sono esclusi dal calcolo.
La versione completa del rapporto presenta dati suddivisi in diverse classi in base ai settori (privato o pubblico), ai tipi di costruzione (residenziale o non residenziale) e al tipo di lavoro (nuovi progetti o modifiche a quelli esistenti). Per escludere l'influenza di fattori climatici e altri fattori economicamente insignificanti, la destagionalizzazione viene applicata al calcolo dell'indicatore.
Il lavoro di costruzione svolto è raramente interpretato come un indicatore separato. Tuttavia, questo indicatore è coinvolto nel calcolo del PIL (il settore delle costruzioni è una parte importante dell'economia australiana). Colpisce anche i mercati immobiliari e commerciali. Pertanto, gli analisti tengono conto delle cifre quando valutano la situazione economica complessiva del paese.
La crescita dell'indicatore può avere un effetto positivo sulle quotazioni in dollari australiani.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Lavori di costruzione svolti australiani su base trimestrale (Australia Construction Work Done q/q)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
