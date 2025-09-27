CalendarioSezioni

Lavori di costruzione svolti australiani su base trimestrale (Australia Construction Work Done q/q)

Paese:
Australia
AUD, Dollaro australiano
Sorgente:
Bureau of Statistics australiano (Australian Bureau of Statistics)
Settore
Azienda
Medio 3.0% 0.4%
-0.3%
-0.3%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
Precedente
I lavori di costruzione svolti australiano su base trimestrale misurano un cambiamento nel numero di progetti di costruzione residenziali e non residenziali completati, nonché di ingegneria, nel trimestre riportato rispetto al precedente.

Il calcolo dell'indicatore copre i lavori di costruzione di edifici e ingegneria eseguiti sia per il settore privato che per quello pubblico. L'ambito comprende tutti i progetti approvati che comportano la costruzione di nuovi edifici, modifiche o ampliamenti strutturali e la costruzione di comunicazioni ingegneristiche. I lavori di manutenzione sono esclusi dal calcolo.

La versione completa del rapporto presenta dati suddivisi in diverse classi in base ai settori (privato o pubblico), ai tipi di costruzione (residenziale o non residenziale) e al tipo di lavoro (nuovi progetti o modifiche a quelli esistenti). Per escludere l'influenza di fattori climatici e altri fattori economicamente insignificanti, la destagionalizzazione viene applicata al calcolo dell'indicatore.

Il lavoro di costruzione svolto è raramente interpretato come un indicatore separato. Tuttavia, questo indicatore è coinvolto nel calcolo del PIL (il settore delle costruzioni è una parte importante dell'economia australiana). Colpisce anche i mercati immobiliari e commerciali. Pertanto, gli analisti tengono conto delle cifre quando valutano la situazione economica complessiva del paese.

La crescita dell'indicatore può avere un effetto positivo sulle quotazioni in dollari australiani.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
2 Q 2025
3.0%
0.4%
-0.3%
1 Q 2025
0.0%
0.3%
0.9%
4 Q 2024
0.5%
-0.9%
2.0%
3 Q 2024
1.6%
0.0%
1.1%
2 Q 2024
0.1%
-0.2%
-2.0%
1 Q 2024
-2.9%
0.2%
1.8%
4 Q 2023
0.7%
-0.3%
1.4%
3 Q 2023
1.3%
-0.1%
2.0%
2 Q 2023
0.4%
0.0%
3.8%
1 Q 2023
1.8%
0.2%
1.0%
4 Q 2022
-0.4%
-0.3%
3.7%
3 Q 2022
2.2%
0.2%
-2.0%
2 Q 2022
-3.8%
0.1%
-0.3%
1 Q 2022
-0.9%
-0.2%
0.6%
4 Q 2021
-0.4%
0.0%
-1.2%
3 Q 2021
-0.3%
0.3%
2.2%
2 Q 2021
0.8%
-0.4%
2.4%
1 Q 2021
2.4%
-0.6%
-1.5%
4 Q 2020
-0.9%
0.6%
-1.8%
3 Q 2020
-2.6%
-0.6%
0.5%
2 Q 2020
-0.7%
0.5%
0.7%
1 Q 2020
-1.0%
0.9%
-2.9%
4 Q 2019
-3.0%
-0.7%
0.4%
3 Q 2019
-0.4%
-2.3%
-2.8%
2 Q 2019
-3.8%
8.9%
-2.2%
1 Q 2019
-1.9%
-0.6%
-2.1%
4 Q 2018
-3.1%
5.0%
-3.6%
3 Q 2018
-2.8%
-12.7%
1.8%
2 Q 2018
1.6%
-5.8%
2.4%
1 Q 2018
0.2%
16.5%
-18.3%
4 Q 2017
-19.4%
32.7%
16.6%
3 Q 2017
15.7%
3.0%
9.8%
2 Q 2017
9.3%
0.9%
1 Q 2017
-0.7%
0.6%
4 Q 2016
-0.2%
-4.4%
3 Q 2016
-4.9%
-3.1%
2 Q 2016
-3.7%
-0.3%
1 Q 2016
-2.6%
-2.9%
4 Q 2015
-3.6%
-1.8%
3 Q 2015
-3.6%
2.1%
2 Q 2015
1.6%
-0.8%
1 Q 2015
-2.4%
-0.6%
4 Q 2014
-0.2%
-2.2%
3 Q 2014
-2.8%
-1.2%
2 Q 2014
-1.2%
0.3%
1 Q 2014
-0.4%
-1.0%
4 Q 2013
-1.1%
2.7%
3 Q 2013
3.0%
-0.3%
2 Q 2013
0.1%
-2.0%
1 Q 2013
-1.9%
-0.1%
