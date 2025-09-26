Australia Business Stocks t/t mesure une variation de la quantité totale de toutes les marchandises stockées dans les entrepôts des détaillants, des grossistes et des fabricants, au cours du trimestre déclaré par rapport au trimestre précédent.

L’indicateur est calculé sur la base des données recueillies par le Bureau australien des statistiques à partir d’une enquête menée auprès de 15 000 sociétés privées. La couverture de l’enquête comprend les sociétés représentant toutes les industries conformément à la classification type des industries adoptée en Australie et en Nouvelle-Zélande. La version complète du rapport fournit des données stratifiées par industrie, nombre d’employés et territoire. L’indicateur est désaisonnalisé

L’enquête n’inclut pas les sociétés de moins de 20 employés (les données de ces sociétés sont calculées en fonction des achats et des ventes). Les micro-entreprises non employeuses sont exclues.

Les stocks de gros sont rarement interprétés séparément. Les économistes considèrent souvent cet indicateur avec le volume des ventes. En général, le ratio des ventes aux stocks est estimé. Cette estimation pourrait suggérer une croissance ou une baisse de la production dans un proche avenir. Par exemple, si les stocks augmentent plus lentement que les ventes, il y a une pénurie de produits et on peut s’attendre à une croissance de la production. Inversement, le surstockage en gros suggère une offre excédentaire et un possible ralentissement à court terme de la production.

La production apporte une contribution considérable au PIB national, c’est pourquoi une forte augmentation ou diminution des stocks de gros peut indirectement affecter les cours du dollar australien.

Dernières valeurs: