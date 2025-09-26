CalendrierSections

Indice des prix en chaîne du produit intérieur brut (PIB) de l’Australie t/t (Australia Gross Domestic Product (GDP) Chain Price Index q/q)

Pays :
Australie
AUD, Dollar australien
Source
Bureau Australien des Statistiques. (Australian Bureau of Statistics)
Secteur
PIB
Bas N/D 1.0%
0.5%
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
L’indice des Prix en Chaîne du PIB de l’Australie t/t traduit une variation des prix des marchandises et services compris dans le calcul du PIB, au cours du trimestre déclaré par rapport au même trimestre de l’année de référence. Les prix des marchandises et services importés ne sont pas pris en compte. L’indice des prix en chaîne du PIB est utilisé pour mesurer l’inflation et l’activité économique.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice des prix en chaîne du produit intérieur brut (PIB) de l’Australie t/t (Australia Gross Domestic Product (GDP) Chain Price Index q/q)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
2 Q 2025
N/D
1.0%
0.5%
1 Q 2025
0.5%
1.2%
1.4%
4 Q 2024
1.4%
1.2%
-0.2%
3 Q 2024
-0.2%
0.9%
-0.8%
2 Q 2024
-0.9%
1.7%
1.0%
1 Q 2024
0.8%
3.3%
2.0%
4 Q 2023
2.0%
6.7%
0.5%
3 Q 2023
0.6%
-1.6%
-2.1%
2 Q 2023
-2.2%
5.1%
1.7%
1 Q 2023
1.8%
4.3%
0.6%
4 Q 2022
0.6%
-0.4%
0.2%
3 Q 2022
0.2%
4.1%
4.1%
2 Q 2022
4.3%
2.5%
5.0%
1 Q 2022
4.9%
-0.8%
-0.6%
4 Q 2021
-0.6%
-0.4%
0.2%
3 Q 2021
0.5%
2.8%
3.4%
2 Q 2021
3.3%
2.8%
3.0%
1 Q 2021
3.1%
1.7%
1.6%
4 Q 2020
1.7%
0.2%
-0.1%
3 Q 2020
-0.1%
0.3%
-0.3%
2 Q 2020
-0.2%
0.7%
1.1%
1 Q 2020
1.1%
-1.8%
-1.2%
4 Q 2019
-1.2%
0.9%
0.7%
3 Q 2019
0.7%
0.7%
1.1%
2 Q 2019
1.2%
1.2%
1.2%
1 Q 2019
1.3%
1.4%
4 Q 2018
1.4%
0.9%
3 Q 2018
0.9%
0.1%
2 Q 2018
0.1%
1.1%
1 Q 2018
1.1%
0.8%
4 Q 2017
0.8%
-1.1%
3 Q 2017
0.0%
-1.1%
2 Q 2017
-1.1%
2.2%
1 Q 2017
2.2%
2.9%
4 Q 2016
2.9%
1.2%
3 Q 2016
1.2%
1.0%
2 Q 2016
0.9%
-0.2%
1 Q 2016
-0.4%
-0.7%
4 Q 2015
-0.7%
-0.2%
3 Q 2015
-0.2%
-0.5%
2 Q 2015
-0.5%
0.1%
1 Q 2015
0.0%
-0.2%
4 Q 2014
-0.2%
-0.3%
3 Q 2014
-0.3%
-0.6%
2 Q 2014
-0.5%
0.2%
1 Q 2014
0.4%
