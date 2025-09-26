L’indice des Prix en Chaîne du PIB de l’Australie t/t traduit une variation des prix des marchandises et services compris dans le calcul du PIB, au cours du trimestre déclaré par rapport au même trimestre de l’année de référence. Les prix des marchandises et services importés ne sont pas pris en compte. L’indice des prix en chaîne du PIB est utilisé pour mesurer l’inflation et l’activité économique.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice des prix en chaîne du produit intérieur brut (PIB) de l’Australie t/t (Australia Gross Domestic Product (GDP) Chain Price Index q/q)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.