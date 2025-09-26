CalendrierSections

Variation de l’Emploi en Australie (Australia Employment Change)

Pays :
Australie
AUD, Dollar australien
Source
Bureau Australien des Statistiques. (Australian Bureau of Statistics)
Secteur
Travail
Moyen -5.4 K 24.4 K
26.5 K
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
30.9 K
-5.4 K
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
Australia Employment Change mesure un changement dans le nombre d’Australiens officiellement employés au cours du mois déclaré.

L’indicateur est calculé sur la base de l’Enquête Mensuelle sur la Population. L’enquête est basée sur un échantillon d’environ 26 000 logements privés et couvre environ 0,32% des citoyens australiens âgés de 15 ans et plus. L’enquête n’inclut pas les membres des forces de défense permanentes, le personnel diplomatique des gouvernements étrangers, les résidents étrangers en Australie et les membres des forces de défense non australiennes stationnées en Australie.

Les citoyens ayant un emploi comprennent les personnes âgées de 15 ans et plus qui répondaient à l’un des critères suivants au cours de la semaine déclarée :

  • A travaillé au moins 1 heure dans une entreprise, une institution d’État ou dans une ferme, pour un salaire, un profit, une redevance ou un produit naturel
  • A travaillé sans salaire pendant au moins 1 heure dans une entreprise familiale ou sur une ferme
  • Avait un emploi permanent, mais était en congé pour un certain nombre de raisons (grève, congé temporaire, etc.)
  • Étaient propriétaires d’entreprise, mais ne travaillaient pas

L’emploi est l’un des principaux indicateurs de santé économique. La croissance de l’emploi est le signe d’un renforcement de l’économie et n’est pas seulement un indicateur de la protection sociale, mais aussi un indicateur de premier plan des dépenses de consommation. Ainsi, la variation de l’emploi de la population affecte indirectement le PIB australien.

En outre, la croissance de l’emploi est le signe d’un marché du travail plus fort et peut être considérée comme positive pour les cours du dollar australien.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deVariation de l’Emploi en Australie (Australia Employment Change)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
-5.4 K
24.4 K
26.5 K
juil. 2025
24.5 K
21.4 K
1.0 K
juin 2025
2.0 K
40.2 K
-1.1 K
mai 2025
-2.5 K
44.2 K
87.6 K
avr. 2025
89.0 K
36.5 K
36.4 K
mars 2025
32.2 K
-7.1 K
-57.5 K
févr. 2025
-52.8 K
59.7 K
30.5 K
janv. 2025
44.0 K
57.4 K
60.0 K
déc. 2024
56.3 K
16.6 K
28.2 K
nov. 2024
35.6 K
24.4 K
12.1 K
oct. 2024
15.9 K
60.0 K
61.3 K
sept. 2024
64.1 K
50.5 K
42.6 K
août 2024
47.5 K
38.7 K
48.9 K
juil. 2024
58.2 K
50.5 K
52.3 K
juin 2024
50.2 K
42.0 K
39.5 K
mai 2024
39.7 K
0.4 K
37.4 K
avr. 2024
38.5 K
33.2 K
-5.9 K
mars 2024
-6.6 K
23.0 K
117.6 K
févr. 2024
116.5 K
4.5 K
15.3 K
janv. 2024
0.5 K
11.5 K
-62.7 K
déc. 2023
-65.1 K
14.0 K
72.6 K
nov. 2023
61.5 K
48.0 K
42.7 K
oct. 2023
55.0 K
52.4 K
7.8 K
sept. 2023
6.7 K
44.9 K
63.3 K
août 2023
64.9 K
32.4 K
-1.4 K
juil. 2023
-14.6 K
51.8 K
31.6 K
juin 2023
32.6 K
37.2 K
76.5 K
mai 2023
75.9 K
2.6 K
-4.0 K
avr. 2023
-4.3 K
38.1 K
61.1 K
mars 2023
53.0 K
41.6 K
63.6 K
févr. 2023
64.6 K
-18.6 K
-10.9 K
janv. 2023
-11.5 K
-12.8 K
-20.0 K
déc. 2022
-14.6 K
32.7 K
58.3 K
nov. 2022
64.0 K
46.5 K
43.1 K
oct. 2022
32.2 K
-12.2 K
-3.8 K
sept. 2022
0.9 K
-12.6 K
36.3 K
août 2022
33.5 K
34.3 K
-40.9 K
juil. 2022
-40.9 K
38.4 K
88.4 K
juin 2022
88.4 K
-28.5 K
60.6 K
mai 2022
60.6 K
-13.4 K
4.4 K
avr. 2022
4.0 K
40.5 K
20.3 K
mars 2022
17.9 K
-22.4 K
77.4 K
févr. 2022
77.4 K
-76.7 K
28.3 K
janv. 2022
12.9 K
28.3 K
64.8 K
déc. 2021
64.8 K
139.3 K
366.1 K
nov. 2021
366.1 K
-89.1 K
-56.0 K
oct. 2021
-46.3 K
-104.4 K
-141.1 K
sept. 2021
-138.0 K
-19.6 K
-146.3 K
août 2021
-146.3 K
66.8 K
3.1 K
juil. 2021
2.2 K
68.2 K
29.1 K
