Australia Employment Change mesure un changement dans le nombre d’Australiens officiellement employés au cours du mois déclaré.

L’indicateur est calculé sur la base de l’Enquête Mensuelle sur la Population. L’enquête est basée sur un échantillon d’environ 26 000 logements privés et couvre environ 0,32% des citoyens australiens âgés de 15 ans et plus. L’enquête n’inclut pas les membres des forces de défense permanentes, le personnel diplomatique des gouvernements étrangers, les résidents étrangers en Australie et les membres des forces de défense non australiennes stationnées en Australie.

Les citoyens ayant un emploi comprennent les personnes âgées de 15 ans et plus qui répondaient à l’un des critères suivants au cours de la semaine déclarée :

A travaillé au moins 1 heure dans une entreprise, une institution d’État ou dans une ferme, pour un salaire, un profit, une redevance ou un produit naturel

A travaillé sans salaire pendant au moins 1 heure dans une entreprise familiale ou sur une ferme

Avait un emploi permanent, mais était en congé pour un certain nombre de raisons (grève, congé temporaire, etc.)

Étaient propriétaires d’entreprise, mais ne travaillaient pas

L’emploi est l’un des principaux indicateurs de santé économique. La croissance de l’emploi est le signe d’un renforcement de l’économie et n’est pas seulement un indicateur de la protection sociale, mais aussi un indicateur de premier plan des dépenses de consommation. Ainsi, la variation de l’emploi de la population affecte indirectement le PIB australien.

En outre, la croissance de l’emploi est le signe d’un marché du travail plus fort et peut être considérée comme positive pour les cours du dollar australien.

