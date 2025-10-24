CalendrierSections

Confiance des Entreprises NAB Australia trimestriel (NAB Australia Quarterly Business Confidence)

Australie
AUD, Dollar australien
Banque Nationale d’Australie (National Australia Bank)
Affaires
Bas N/D -1
-1
L’indice trimestriel NAB de confiance des sociétés est calculé sur la base d’une enquête d’entreprise menée auprès des sociétés australiennes par la National Australia Bank. Le rapport traduit les attentes des entreprises pour 17 facteurs différents, y compris la réglementation fiscale, les prix des logements, les taux d’intérêt, les salaires, les risques géopolitiques, les politiques fédérales et régionales et d’autres facteurs. Une lecture au-dessus de zéro indique une amélioration des conditions commerciales et peut favorablement affecter les cours AUD. Une valeur négative indique une détérioration des conditions.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deConfiance des Entreprises NAB Australia trimestriel (NAB Australia Quarterly Business Confidence)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
3 Q 2025
N/D
-1
-1
2 Q 2025
-1
-1
-3
1 Q 2025
-4
-1
-5
4 Q 2024
-4
-2
-7
3 Q 2024
-6
3
-2
2 Q 2024
-1
0
-2
1 Q 2024
-2
-3
-6
4 Q 2023
-6
-3
-1
3 Q 2023
-1
-2
-4
2 Q 2023
-3
0
-4
1 Q 2023
-4
2
-1
4 Q 2022
-1
5
9
3 Q 2022
9
7
5
2 Q 2022
5
16
15
1 Q 2022
14
30
19
4 Q 2021
18
-10
-1
3 Q 2021
-1
5
17
2 Q 2021
17
21
19
1 Q 2021
17
7
15
4 Q 2020
14
-13
-8
3 Q 2020
-10
-20
-15
2 Q 2020
-15
-8
-12
1 Q 2020
-11
0
-2
4 Q 2019
-1
3
-1
3 Q 2019
-2
26
5
2 Q 2019
6
-1
1 Q 2019
-1
1
4 Q 2018
1
3
3 Q 2018
3
7
2 Q 2018
7
8
1 Q 2018
7
7
4 Q 2017
6
8
3 Q 2017
7
8
2 Q 2017
7
7
1 Q 2017
6
6
4 Q 2016
5
6
3 Q 2016
5
3
2 Q 2016
2
4
1 Q 2016
4
5
4 Q 2015
4
1
3 Q 2015
0
4
2 Q 2015
4
0
1 Q 2015
0
2
4 Q 2014
2
6
3 Q 2014
6
6
2 Q 2014
6
7
1 Q 2014
6
8
4 Q 2013
8
5
3 Q 2013
3
-1
2 Q 2013
-1
2
12
