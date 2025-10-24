Calendrier économique
Confiance des Entreprises NAB Australia trimestriel (NAB Australia Quarterly Business Confidence)
|Bas
|N/D
|-1
|
-1
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indice trimestriel NAB de confiance des sociétés est calculé sur la base d’une enquête d’entreprise menée auprès des sociétés australiennes par la National Australia Bank. Le rapport traduit les attentes des entreprises pour 17 facteurs différents, y compris la réglementation fiscale, les prix des logements, les taux d’intérêt, les salaires, les risques géopolitiques, les politiques fédérales et régionales et d’autres facteurs. Une lecture au-dessus de zéro indique une amélioration des conditions commerciales et peut favorablement affecter les cours AUD. Une valeur négative indique une détérioration des conditions.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deConfiance des Entreprises NAB Australia trimestriel (NAB Australia Quarterly Business Confidence)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
