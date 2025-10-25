La Confiance du Consommateur Westpac-MI m/m traduit une variation en pourcentage du niveau de confiance des consommateurs dans l’activité économique australienne, par rapport au mois précédent. Une lecture plus élevée que prévu peut avoir un impact positif sur les cours du dollar australien.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deWestpac-MI Australie confiance des consommateurs m/m (Westpac-MI Australia Consumer Sentiment m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.