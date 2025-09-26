Calendrier économique
Dépenses d’Investissement en Bâtiment en Australie t/t (Australia Building Capital Expenditure q/q)
|Bas
|0.2%
|2.5%
|
1.0%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Les dépenses d’investissement en bâtiment de l’Australie t/t traduisent les dépenses en immobilisations privées pour la construction de bâtiments et de structures au cours du trimestre déclaré par rapport au trimestre précédent. L’indicateur est calculé sur la base des données recueillies par le Bureau australien des statistiques à partir d’une enquête menée auprès de 9 000 sociétés privées représentant différents secteurs de l’économie nationale (conformément à la classification généralement acceptée).
Les secteurs suivants sont exclus du calcul: agriculture, sylviculture, pêche, éducation, soins de santé, fonds d’assurance retraite. Les dépenses des départements, des autorités gouvernementales et d’autres organismes publics sont également exclues du calcul.
L’échantillon ne comprend pas les sociétés comptant un petit nombre d’employés: on pense qu’elles ont peu d’impact sur les dépenses nationales en immobilisations de construction. L’échantillon est examiné sur une base trimestrielle : les sociétés qui cessent leurs activités sont exclues de l’enquête et les nouvelles sociétés sont incluses.
L’enquête couvre les nouveaux bâtiments et structures technologiques, la restauration et la reconstruction, les communications techniques et d’autres types d’immobilisations. En outre, le calcul comprend la construction de routes, de ponts, de quais, de ports, de lignes de chemin de fer, de pipelines, etc.
La croissance des dépenses en immobilisations est une indication du développement économique. Par conséquent, l’indicateur peut être une mesure indirecte de la croissance de l’activité économique à moyen et à long terme. Son interprétation à court terme est liée aux permis de construction et à l’indice de construction australien. La croissance de ces indicateurs peut être considérée comme positive pour l’industrie de la construction, qui, à son tour, contribue de manière considérable au PIB.
La croissance des indicateurs peut avoir un impact positif sur le dollar australien.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deDépenses d’Investissement en Bâtiment en Australie t/t (Australia Building Capital Expenditure q/q)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
