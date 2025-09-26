Les attentes d’inflation de l’IM traduisent les prévisions concernant le taux de variation des prix à la consommation pour les 12 prochains mois du point de vue des ménages moyens. Une lecture plus élevée que prévu peut avoir un impact positif sur les cours du dollar australien.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible dePrévisions d’inflation en MI Australie. (MI Australia Inflation Expectations)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.