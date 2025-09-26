Le Taux d’Activité de l’Australie traduit le taux de population active en âge de travailler qui ont un emploi ou qui sont activement à la recherche d’un emploi, par rapport à l’ensemble de la population active (personnes âgées de 15 ans et plus).

L’indicateur est considéré comme une mesure de la partie active de l’ensemble de la population active du pays. Par exemple, de nombreuses personnes peuvent se décourager dans des conditions de récession économique et cesser de chercher un emploi. Ainsi, ces individus sont exclus de la population économiquement active. Les statistiques confirment cette logique : pendant la récession, la part de la population économiquement active est sensiblement réduite. En outre, la population économiquement active n’inclut pas les femmes au foyer, les retraités et les autres catégories de personnes qui ne travaillent pas à volonté ou en relation avec certaines circonstances.

L’indicateur est généralement analysé avec le taux de chômage, car les personnes classées comme chômeurs peuvent ne pas être des participants actifs au marché du travail. D’autre part, les chômeurs peuvent avoir un revenu et participer aux processus économiques. Cette catégorie peut inclure les retraités qui dépensent leurs économies ou les étudiants qui essaient d’acquérir de l’expérience pour entrer sur le marché du travail plus tard.

La proportion de la population économiquement active peut être réduite en raison de changements sociaux structurels, et pas seulement en raison de la santé économique globale. Par exemple, l’augmentation du taux de natalité entraîne une diminution du nombre de femmes qui travaillent.

L’interprétation parallèle du taux d’activité et du taux de chômage permet de mieux comprendre les tendances générales de l’emploi dans l’économie.

Dernières valeurs: