CalendrierSections

Calendrier économique

Pays

Taux de Participation en Australie (Australia Participation Rate)

Pays :
Australie
AUD, Dollar australien
Source
Bureau Australien des Statistiques. (Australian Bureau of Statistics)
Secteur
Travail
Bas 66.8% 67.2%
67.0%
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
67.0%
66.8%
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
  • Aperçu
  • Graphique
  • Historique
  • Widget

Le Taux d’Activité de l’Australie traduit le taux de population active en âge de travailler qui ont un emploi ou qui sont activement à la recherche d’un emploi, par rapport à l’ensemble de la population active (personnes âgées de 15 ans et plus).

L’indicateur est considéré comme une mesure de la partie active de l’ensemble de la population active du pays. Par exemple, de nombreuses personnes peuvent se décourager dans des conditions de récession économique et cesser de chercher un emploi. Ainsi, ces individus sont exclus de la population économiquement active. Les statistiques confirment cette logique : pendant la récession, la part de la population économiquement active est sensiblement réduite. En outre, la population économiquement active n’inclut pas les femmes au foyer, les retraités et les autres catégories de personnes qui ne travaillent pas à volonté ou en relation avec certaines circonstances.

L’indicateur est généralement analysé avec le taux de chômage, car les personnes classées comme chômeurs peuvent ne pas être des participants actifs au marché du travail. D’autre part, les chômeurs peuvent avoir un revenu et participer aux processus économiques. Cette catégorie peut inclure les retraités qui dépensent leurs économies ou les étudiants qui essaient d’acquérir de l’expérience pour entrer sur le marché du travail plus tard.

La proportion de la population économiquement active peut être réduite en raison de changements sociaux structurels, et pas seulement en raison de la santé économique globale. Par exemple, l’augmentation du taux de natalité entraîne une diminution du nombre de femmes qui travaillent.

L’interprétation parallèle du taux d’activité et du taux de chômage permet de mieux comprendre les tendances générales de l’emploi dans l’économie.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deTaux de Participation en Australie (Australia Participation Rate)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
66.8%
67.2%
67.0%
juil. 2025
67.0%
67.2%
67.0%
juin 2025
67.1%
67.1%
67.0%
mai 2025
67.0%
67.0%
67.1%
avr. 2025
67.1%
66.7%
66.8%
mars 2025
66.8%
67.0%
66.7%
févr. 2025
66.8%
67.3%
67.2%
janv. 2025
67.3%
67.1%
67.2%
déc. 2024
67.1%
67.0%
67.0%
nov. 2024
67.0%
67.2%
67.1%
oct. 2024
67.1%
67.3%
67.2%
sept. 2024
67.2%
67.2%
67.1%
août 2024
67.1%
67.2%
67.1%
juil. 2024
67.1%
66.9%
66.9%
juin 2024
66.9%
66.7%
66.8%
mai 2024
66.8%
66.8%
66.8%
avr. 2024
66.7%
67.0%
66.6%
mars 2024
66.6%
67.0%
66.7%
févr. 2024
66.7%
67.0%
66.6%
janv. 2024
66.8%
66.9%
66.8%
déc. 2023
66.8%
67.2%
67.3%
nov. 2023
67.2%
66.9%
67.0%
oct. 2023
67.0%
66.9%
66.8%
sept. 2023
66.7%
66.9%
67.0%
août 2023
67.0%
66.8%
66.9%
juil. 2023
66.7%
66.9%
66.8%
juin 2023
66.8%
66.8%
66.9%
mai 2023
66.9%
66.7%
66.7%
avr. 2023
66.7%
66.7%
66.8%
mars 2023
66.7%
66.6%
66.7%
févr. 2023
66.6%
66.6%
66.5%
janv. 2023
66.5%
66.7%
66.6%
déc. 2022
66.6%
66.7%
66.8%
nov. 2022
66.8%
66.6%
66.6%
oct. 2022
66.5%
66.6%
66.5%
sept. 2022
66.6%
66.5%
66.6%
août 2022
66.6%
66.6%
66.4%
juil. 2022
66.4%
66.8%
66.8%
juin 2022
66.8%
66.5%
66.7%
mai 2022
66.7%
66.4%
66.4%
avr. 2022
66.3%
66.4%
66.4%
mars 2022
66.4%
66.3%
66.4%
févr. 2022
66.4%
66.2%
66.2%
janv. 2022
66.2%
66.1%
66.1%
déc. 2021
66.1%
65.4%
66.1%
nov. 2021
66.1%
64.6%
64.6%
oct. 2021
64.7%
64.8%
64.5%
sept. 2021
64.5%
65.6%
65.2%
août 2021
65.2%
66.1%
66.0%
juil. 2021
66.0%
66.2%
66.2%
123
Exporter

Widget de calendrier économique pour votre site web

Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.

Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Télécharger
MQL5 Algo Trading Community
Type de widget
Langue
Thème de couleurs
Format de date
Taille
×
Affichez les informations
Période calendaire par défaut
Votre code d'intégration