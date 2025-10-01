Les Prêts d’Investissement Immobiliers de l’Australie m/m mesure une variation du montant des prêts accordé pour la construction de logements d’investissement et les achats à des fins de location et de revente, au cours du mois déclaré par rapport au mois précédent.

L’indice comprend les prêts émis par les banques et les organismes de crédit non bancaires au cours du mois déclaré. Ces organisations comprennent: les banques, les sociétés de construction, les coopératives de crédit et les coopératives, les compagnies d’assurance, les sociétés d’administration publique générale, les fonds de pension de retraite, les prêteurs de gros fournissant des fonds aux emprunteurs par l’intermédiaire d’intermédiaires et les sociétés financières enregistrées.

Les données de calcul sont dérivées des rapports que les banques, les coopératives de crédit, les sociétés de construction et les sociétés financières enregistrées soumettent aux organismes publics. Les formulaires de déclaration comprennent un champ spécial à cet effet. Les données d’autres établissements de crédit sont recueillies directement par le Bureau Australien des Statistiques.

L’indice est désaisonnalisé pour ne traduire que les raisons objectives des changements dans l’activité du marché des prêts immobiliers d’investissement. Par exemple, Pâques peut affecter les estimations de mars et d’avril.

Un montant plus élevé de prêts immobiliers d’investissement indique la croissance du marché immobilier. En outre, des lectures plus élevées parlent d’une confiance accrue des entreprises dans l’économie nationale: les entreprises sont prêtes à contracter des prêts parce qu’elles sont confiantes dans leurs futurs revenus. Par conséquent, la croissance de l’indice peut avoir un impact positif sur les cours du dollar australien.

