Calendrier économique
Prêts d’Investissement Immobiliers Australiens m/m (Australia Investment Housing Loans m/m)
|Bas
|1.4%
|
-0.1%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|
1.4%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Les Prêts d’Investissement Immobiliers de l’Australie m/m mesure une variation du montant des prêts accordé pour la construction de logements d’investissement et les achats à des fins de location et de revente, au cours du mois déclaré par rapport au mois précédent.
L’indice comprend les prêts émis par les banques et les organismes de crédit non bancaires au cours du mois déclaré. Ces organisations comprennent: les banques, les sociétés de construction, les coopératives de crédit et les coopératives, les compagnies d’assurance, les sociétés d’administration publique générale, les fonds de pension de retraite, les prêteurs de gros fournissant des fonds aux emprunteurs par l’intermédiaire d’intermédiaires et les sociétés financières enregistrées.
Les données de calcul sont dérivées des rapports que les banques, les coopératives de crédit, les sociétés de construction et les sociétés financières enregistrées soumettent aux organismes publics. Les formulaires de déclaration comprennent un champ spécial à cet effet. Les données d’autres établissements de crédit sont recueillies directement par le Bureau Australien des Statistiques.
L’indice est désaisonnalisé pour ne traduire que les raisons objectives des changements dans l’activité du marché des prêts immobiliers d’investissement. Par exemple, Pâques peut affecter les estimations de mars et d’avril.
Un montant plus élevé de prêts immobiliers d’investissement indique la croissance du marché immobilier. En outre, des lectures plus élevées parlent d’une confiance accrue des entreprises dans l’économie nationale: les entreprises sont prêtes à contracter des prêts parce qu’elles sont confiantes dans leurs futurs revenus. Par conséquent, la croissance de l’indice peut avoir un impact positif sur les cours du dollar australien.
Dernières valeurs:
données réelles
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible dePrêts d’Investissement Immobiliers Australiens m/m (Australia Investment Housing Loans m/m)l’indicateur macroéconomique " « .).
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress