Calendrier économique
Contribution des Exportations Nettes de l’Australie (Australia Net Exports Contribution)
|Bas
|0.1%
|0.2%
|
-0.1%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
La contribution nette des exportations de l’Australie définit l’orientation générale des flux commerciaux du pays. Les exportations nettes représentent la différence entre la valeur totale des exportations et des importations australiennes. Si cet indicateur est positif, alors le pays est un exportateur de marchandises et de services; s’il est négatif - le pays importe plus.
L’Australie est un exportateur actif de minerai de fer, d’or et de charbon et est l’un des plus grands exportateurs mondiaux de blé et de laine. Par conséquent, l’exportation est l’une des composantes les plus importantes du PIB national. Une variation de la contribution en pourcentage des exportations nettes au PIB démontre l’intensité de l’activité du commerce extérieur dans le pays.
Cependant, l’indicateur peut difficilement avoir une influence directe sur les cours du dollar australien. Les économistes l’utilisent dans le cadre d’une analyse complète du développement économique du pays.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deContribution des Exportations Nettes de l’Australie (Australia Net Exports Contribution)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress