La contribution nette des exportations de l’Australie définit l’orientation générale des flux commerciaux du pays. Les exportations nettes représentent la différence entre la valeur totale des exportations et des importations australiennes. Si cet indicateur est positif, alors le pays est un exportateur de marchandises et de services; s’il est négatif - le pays importe plus.

L’Australie est un exportateur actif de minerai de fer, d’or et de charbon et est l’un des plus grands exportateurs mondiaux de blé et de laine. Par conséquent, l’exportation est l’une des composantes les plus importantes du PIB national. Une variation de la contribution en pourcentage des exportations nettes au PIB démontre l’intensité de l’activité du commerce extérieur dans le pays.

Cependant, l’indicateur peut difficilement avoir une influence directe sur les cours du dollar australien. Les économistes l’utilisent dans le cadre d’une analyse complète du développement économique du pays.

Dernières valeurs: