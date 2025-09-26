Le produit intérieur brut ou PIB trimestriel de l’Australie traduit les variations de la valeur marchande des marchandises et services produits par l’économie nationale, au cours du trimestre déclaré par rapport au trimestre précédent, déduction faite des coûts de production.

Trois approches peuvent être appliquées au calcul du PIB.

Avec l’approche du revenu, le PIB est calculé comme le montant de la rémunération des employés, de l’excédent brut d’exploitation, du revenu mixte brut net des subventions de production et des coûts d’importation. Ce montant est ajusté à l’aide du déflateur de prix.

La méthode des dépenses suggère de calculer le PIB comme un total de toutes les dépenses finales, des variations de stock et des exportations nettes de marchandises et de services (nettes des importations).

Enfin, l’approche du PIB par production est le total de la valeur ajoutée brute pour chaque industrie, calculée à l’aide des prix de base et des impôts moins les subventions sur les produits. Les prix de base se réfèrent aux montants reçus par les fabricants, y compris le coût de toute subvention sur les produits, avant taxes.

Ces trois estimations sont produites indépendamment les unes des autres, à l’aide de sources de données différentes. Ainsi, bien que les résultats devraient théoriquement coïncider, les estimations réelles du PIB sont différentes. Le Bureau australien des statistiques aligne ces calculs chaque année, en les équilibrant dans des tableaux d’approvisionnement et d’utilisation. Un tel alignement génère le PIB de référence utilisé par les analystes et les économistes.

Le PIB est généralement utilisé comme indicateur de l’état de l’économie nationale et du niveau de vie. Sa croissance est interprétée comme le renforcement de l’économie, le déclin indique un affaiblissement.

L’impact du PIB sur les cours du dollar australien est associé à l’inflation. À son tour, le rapport entre le PIB et l’inflation est très délicat. En général, la croissance du PIB est principalement liée à une augmentation des dépenses intérieures, ce qui peut augmenter l’inflation. Cette croissance peut stimuler l’économie et les cours en monnaie nationale peuvent augmenter. Cependant, une trop forte croissance du PIB peut être dangereuse, car une surchauffe inflationniste entraîne un affaiblissement de l’économie. La plupart des économistes s’accordent aujourd’hui à dire que l’économie peut être sûre et stable avec une croissance du PIB de 2,5% à 3,5% par an.

Dernières valeurs: