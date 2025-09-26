La formation brute de capital fixe t/t de l’Australie montre une variation en pourcentage de l’acquisition du producteur moins les cessions d’actifs fixes au cours du trimestre déclaré par rapport au trimestre précédent. Une lecture plus élevée que prévu peut avoir un impact positif sur les cours du dollar australien.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deAustralie Formation brute de capital fixe t/t (Australia Gross Fixed Capital Formation q/q)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.