Les bénéfices bruts d’exploitation des sociétés australiennes t/t mesurent une variation des bénéfices totaux des sociétés privées au cours du trimestre déclaré par rapport au trimestre précédent. Le calcul inclut le bénéfice des ventes de marchandises, de services, des actifs de l’entreprise, ainsi que des dividendes reçus.

Le bénéfice brut d’exploitation représente la différence entre le montant reçu de la vente du produit et son coût de production. Le coût de production comprend les paiements d’intérêts, l’amortissement des actifs, les pertes de change, les bénéfices nets non réalisés, le coût des consommables et des nouveaux équipements, etc.

L’indicateur est calculé sur la base des données recueillies par le Bureau australien des statistiques à partir d’une enquête menée auprès de 19 000 sociétés privées. La couverture de l’enquête comprend les sociétés représentant toutes les industries conformément à la classification type des industries adoptée en Australie et en Nouvelle-Zélande. La version complète du rapport fournit des données stratifiées par industrie, nombre d’employés et territoire. L’indicateur est désaisonnalisé

Les sociétés de moins de 10 salariés sont exclues de l’enquête. Les données sur ces sociétés sont calculées statistiquement, sur la base des données sur le volume des ventes. Les micro-entreprises non employeuses sont exclues.

Les bénéfices bruts d’exploitation des sociétés privées traduisent l’intensité des processus d’affaires dans le pays. La croissance de la valeur peut avoir un impact positif sur les cours du dollar australien.

Dernières valeurs: