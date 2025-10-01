Calendrier économique
Prêts immobiliers Australiens m/m (Australia Home Loans m/m)
|Bas
|2.4%
|-0.3%
|
-1.8%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|4.3%
|
2.4%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indicateur m/m des prêts immobiliers en Australie mesure une variation du nombre de prêts accordé pour la construction et l’achat de maisons au cours du mois déclaré par rapport au mois précédent. L’indicateur ne couvre que les prêts sur les maisons pour leur propre résidence, achetées pas pour la revente ou la location.
L’indice comprend les prêts émis par les banques et les organismes de crédit non bancaires au cours du mois déclaré. Ces organisations comprennent: les banques, les sociétés de construction, les coopératives de crédit et les coopératives, les compagnies d’assurance, les sociétés d’administration publique générale, les fonds de pension de retraite, les prêteurs de gros fournissant des fonds aux emprunteurs par l’intermédiaire d’intermédiaires et les sociétés financières enregistrées.
Les données de calcul sont dérivées des rapports que les banques, les coopératives de crédit, les sociétés de construction et les sociétés financières enregistrées soumettent aux organismes publics. Les formulaires de déclaration comprennent un champ spécial à cet effet. Les données d’autres établissements de crédit sont recueillies directement par le Bureau Australien des Statistiques.
L’indice est désaisonnalisé pour ne traduire que les raisons objectives des changements dans l’activité du marché des prêts immobiliers. Par exemple, Pâques peut affecter les estimations de mars et d’avril.
Un montant plus élevé de prêts immobiliers indique la croissance du marché du logement et parle également d’une confiance accrue de la population dans l’économie nationale: les gens contractent des prêts parce qu’ils sont confiants dans leurs futurs revenus. Par conséquent, la croissance de l’indice peut avoir un impact positif sur les cours du dollar australien.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l'ensemble de l'historique disponible de Prêts immobiliers Australiens m/m (Australia Home Loans m/m) l'indicateur macroéconomique. La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l'indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
