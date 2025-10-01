L’Indice australien des prix des salaires (IWC)a/a représente la variation du niveau moyen des salaires dans le secteur public et les entreprises privées au cours du trimestre déclaré par rapport à la même période de l’année précédente.

Le WPI mesure les changements au fil du temps non affectés par les changements dans la qualité ou la quantité de travail effectué. La méthodologie de calcul assure une protection contre l’impact des changements structurels sur le marché du travail.

L’indice est calculé sur la base des résultats d’une enquête menée auprès d’environ 3 000 entreprises australiennes. Les données sur les salaires d’environ 18 000 emplois jumelés sont recueillies auprès des employeurs sélectionnés. L’enquête couvre les données des organisations employant des secteurs privé et public, à l’exception des sociétés agricoles, forestières ou de la pêche, des ménages privés employant du personnel et des ambassades étrangères. WPI traduit des données sur la population cible des employeurs, à l’exception des emplois dans les forces de défense, des propriétaires d’entreprises non constituées en société et de certaines autres personnes. L’indice couvre les emplois à temps plein, à temps partiel, permanents et occasionnels.

L’indice des prix des salaires tient compte des paiements effectués aux employés qui ne sont pas touchés par les paiements d’heures supplémentaires, les primes et les indemnités. Les éléments de motivation négative (pénalités) sont également exclus du calcul. L’indice est calculé par rapport à une certaine période de référence (il s’agit actuellement de la période 2008/2009).

L’indice des prix des salaires est un indicateur de premier plan des dépenses de consommation. En outre,c’est l’un des indicateurs clés de la pression inflationniste sur les salaires. Par conséquent, le WPI est utilisé par la Banque de Réserve d’Australie comme l’une des sources de données privilégiées pour évaluer l’efficacité de la politique monétaire.

La lecture de l’indicateur de croissance peut avoir un impact positif sur les cours du dollar australien.

Dernières valeurs: