Les bénéfices des sociétés australiennes avant impôt sur le résultat t/t mesurent une variation des bénéfices totaux des sociétés privées avant impôt sur le résultat, au cours du trimestre déclaré par rapport au trimestre précédent. Le calcul inclut le bénéfice des ventes de marchandises, de services, des actifs de l’entreprise, ainsi que des dividendes reçus.

L’indicateur traduit les bénéfices nets d’exploitation calculés avant impôt sur le résultat et postes de dépenses extraordinaires. En outre, les bénéfices provenant de la vente de marchandises d’équipement propres aux entreprises et les dividendes reçus ne sont pas compris.

L’indicateur est calculé sur la base des données recueillies par le Bureau australien des statistiques à partir d’une enquête menée auprès de 19 000 sociétés privées. La couverture de l’enquête comprend les sociétés représentant toutes les industries conformément à la classification type des industries adoptée en Australie et en Nouvelle-Zélande. La version complète du rapport fournit des données stratifiées par industrie, nombre d’employés et territoire. L’indicateur est désaisonnalisé

Les sociétés de moins de 10 salariés sont exclues de l’enquête. Les données sur ces sociétés sont calculées statistiquement, sur la base des données sur le volume des ventes. Les micro-entreprises non employeuses sont exclues.

Les bénéfices bruts d’exploitation des sociétés privées traduisent l’intensité des processus d’affaires dans le pays. La croissance de la valeur peut avoir un impact positif sur les cours du dollar australien.

Dernières valeurs: