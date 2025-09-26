Calendrier économique
Dépenses Privées de Nouveaux Capitaux en Australie t/t (Australia Private New Capital Expenditure q/q)
|Moyen
|0.2%
|-1.0%
|
-0.2%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Australie Dépenses privées en nouveaux capitaux t/t mesure les dépenses totales des entreprises privées en construction et en équipement, au cours du trimestre déclaré par rapport au trimestre précédent. Des valeurs distinctes sont calculées pour différents types d’actifs, puis résumées en un seul indicateur.
Les nouvelles dépenses en immobilisations comprennent l’achat de nouveaux actifs matériels ou leur restructuration et modernisation.
L’indicateur fournit des données distinctes sur les dépenses en capital dans les secteurs les plus importants de l’économie australienne : la fabrication et l’exploitation minière, ainsi que d’autres industries. Les secteurs suivants ne sont pas inclus dans le calcul: agriculture, sylviculture et pêche; l’administration publique et la sécurité; l’éducation; soins de santé, fonds d’assurance retraite. L’indicateur ne couvre que les dépenses en capital des entreprises privées, de sorte que les unités opérationnelles du secteur public ne sont pas comprises dans le calcul.
Le montant des nouvelles dépenses en capital est calculé sur la base des données recueillies par le Bureau australien des statistiques à partir d’une enquête menée auprès de 9 000 sociétés privées en Australie. L’échantillon est mis à jour sur une base trimestrielle afin d’exclure les sociétés fermées et d’ajouter de nouvelles sociétés statistiquement significatives à la liste. Les sociétés de moins de 10 salariés sont exclues du calcul.
Les sociétés remplissent le questionnaire, dans lequel elles fournissent 3 chiffres de base: dépenses réelles pour la période déclarée, attentes à court et à long terme (sur la base desquelles une prévision peut être préparée).
Les dépenses en immobilisations représentent un indicateur de premier plan du développement industriel. La croissance de l’indicateur peut avoir un impact positif sur les cours de l’ AUD.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible de Dépenses Privées de Nouveaux Capitaux en Australie t/t (Australia Private New Capital Expenditure q/q)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
