L’Évolution de l’Emploi à Temps Plein en Australie traduit un changement dans le nombre de personnes ayant un emploi à temps plein au cours du mois donné.

L’indicateur est calculé sur la base de l’Enquête Mensuelle sur la Population. L’enquête est basée sur un échantillon d’environ 26 000 logements privés et couvre environ 0,32% des citoyens australiens âgés de 15 ans et plus. L’enquête n’inclut pas les membres des forces de défense permanentes, le personnel diplomatique des gouvernements étrangers, les résidents étrangers en Australie et les membres des forces de défense non australiennes stationnées en Australie.

L’emploi à temps plein ici se caractérise par le travail de 35 heures par semaine ou plus: dans une entreprise, une institution d’État, dans une ferme, dans une entreprise familiale, etc. Les propriétaires d’entreprise sont également inclus dans le calcul.

Lors de l’évaluation de la force du marché du travail, les analystes prêtent principalement attention à l’emploi à temps plein, car sa croissance indique un renforcement de l’économie. Plus il y a d’employés à temps plein, plus les dépenses de consommation à moyen terme sont élevées et, par conséquent, plus le développement de l’économie est actif.

L’indicateur de croissance démontre l’expansion du marché du travail, qui peut être considéré comme positif pour les cours du dollar australien.

