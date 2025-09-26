CalendrierSections

Variation de l’Emploi à Temps Plein en Australie (Australia Full-Time Employment Change)

Pays :
Australie
AUD, Dollar australien
Source
Bureau Australien des Statistiques. (Australian Bureau of Statistics)
Secteur
Travail
Moyen -40.9 K
63.6 K
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
-40.9 K
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
  • Aperçu
  • Graphique
  • Historique
  • Widget

L’Évolution de l’Emploi à Temps Plein en Australie traduit un changement dans le nombre de personnes ayant un emploi à temps plein au cours du mois donné.

L’indicateur est calculé sur la base de l’Enquête Mensuelle sur la Population. L’enquête est basée sur un échantillon d’environ 26 000 logements privés et couvre environ 0,32% des citoyens australiens âgés de 15 ans et plus. L’enquête n’inclut pas les membres des forces de défense permanentes, le personnel diplomatique des gouvernements étrangers, les résidents étrangers en Australie et les membres des forces de défense non australiennes stationnées en Australie.

L’emploi à temps plein ici se caractérise par le travail de 35 heures par semaine ou plus: dans une entreprise, une institution d’État, dans une ferme, dans une entreprise familiale, etc. Les propriétaires d’entreprise sont également inclus dans le calcul.

Lors de l’évaluation de la force du marché du travail, les analystes prêtent principalement attention à l’emploi à temps plein, car sa croissance indique un renforcement de l’économie. Plus il y a d’employés à temps plein, plus les dépenses de consommation à moyen terme sont élevées et, par conséquent, plus le développement de l’économie est actif.

L’indicateur de croissance démontre l’expansion du marché du travail, qui peut être considéré comme positif pour les cours du dollar australien.

Dernières valeurs:

données réelles

Le graphique de l'ensemble de l'historique disponible deVariation de l'Emploi à Temps Plein en Australie (Australia Full-Time Employment Change)l'indicateur macroéconomique

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
-40.9 K
63.6 K
juil. 2025
60.5 K
-36.6 K
juin 2025
-38.2 K
41.9 K
mai 2025
38.7 K
58.6 K
avr. 2025
59.5 K
12.2 K
mars 2025
15.0 K
-43.8 K
févr. 2025
-35.7 K
37.0 K
janv. 2025
54.1 K
-23.7 K
déc. 2024
-23.7 K
49.5 K
nov. 2024
52.6 K
9.0 K
oct. 2024
9.7 K
48.8 K
sept. 2024
51.6 K
-5.9 K
août 2024
-3.1 K
64.7 K
juil. 2024
60.5 K
45.2 K
juin 2024
43.3 K
41.3 K
mai 2024
41.7 K
-7.6 K
avr. 2024
-6.1 K
26.6 K
mars 2024
27.9 K
79.4 K
févr. 2024
78.2 K
19.9 K
janv. 2024
11.1 K
-109.4 K
déc. 2023
-106.6 K
57.0 K
nov. 2023
57.0 K
10.7 K
oct. 2023
17.0 K
-36.5 K
sept. 2023
-39.9 K
7.2 K
août 2023
2.8 K
-18.7 K
juil. 2023
-24.2 K
38.0 K
juin 2023
39.3 K
62.9 K
mai 2023
61.7 K
-28.6 K
avr. 2023
-27.1 K
82.5 K
mars 2023
72.2 K
79.2 K
févr. 2023
74.9 K
-42.4 K
janv. 2023
-43.3 K
14.4 K
déc. 2022
17.6 K
33.3 K
nov. 2022
34.2 K
55.0 K
oct. 2022
47.1 K
10.9 K
sept. 2022
13.3 K
55.0 K
août 2022
58.8 K
-86.9 K
juil. 2022
-86.9 K
52.9 K
juin 2022
52.9 K
69.4 K
mai 2022
69.4 K
93.4 K
avr. 2022
92.4 K
19.9 K
mars 2022
20.5 K
121.9 K
févr. 2022
121.9 K
-6.1 K
janv. 2022
-17.0 K
41.5 K
déc. 2021
41.5 K
128.3 K
nov. 2021
128.3 K
-47.2 K
oct. 2021
-40.4 K
25.1 K
sept. 2021
26.7 K
-68.0 K
août 2021
-68.0 K
-5.0 K
juil. 2021
-4.2 K
51.6 K
12345
